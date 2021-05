Tubo de ensaio

CB Correio Braziliense

» Segunda-feira, 3

Bill Nelson celebra “nova era espacial”

No momento em que os Estados Unidos se preparam para voltar à Lua, o ex-congressista democrata Bill Nelson anunciou “uma nova era espacial” ao tomar posse como diretor da Nasa, a agência espacial americana. Com as mãos sobre a Bíblia, Nelson prestou juramento diante da vice-presidente Kamala Harris. Durante a cerimônia na Casa Branca, também participaram Charles Bolden, ex-administrador da agência durante o governo Barack Obama, além de Jim Bridenstine, que ocupou o cargo na administração de Donald Trump, presente por meio de transmissão de vídeo. Nelson, 78 anos, enfatizou a importância de “mostrar a continuidade, fora das linhas partidárias, com a qual deve-se liderar o programa espacial da nação, especialmente a Nasa”. “Uma nova era espacial está se abrindo”, disse Nelson, diante de um pedaço de rocha lunar. A agência está se preparando especialmente para retornar à Lua em 2024 com seu Programa Artemis.

» Terça-feira, 4

Corais podem ajudar a conservar recifes

Pesquisadores da Universidade de Haifa, do Instituto Weizmann e do Centro de Regulação Genômica (CRG) confeccionaram o primeiro atlas de todos os diferentes tipos de células em Stylophora pistillata — um coral rochoso que constrói recifes nativo dos oceanos Indo-Pacífico. Publicado na revista Cell, o estudo é o primeiro a detectar a presença de células imunológicas especializadas em corais. As descobertas fornecem novas compreensões sobre a biologia molecular e a evolução dos corais. Segundo os autores da pesquisa, as conclusões vão auxiliar nos esforços de conservação presentes e futuros para proteger os ecossistemas de recifes de coral. “O atlas ajudará a entender melhor as respostas dos corais ao aumento da temperatura e à acidificação dos oceanos, e pode até mesmo ajudar a projetar intervenções que aumentem a resiliência dos recifes de coral que ainda temos”, assinalou Arnau Sebe Pedrós, líder do grupo no CRG, em Barcelona.

» Quarta-feira, 5

Pouso bem-sucedido na quinta tentativa

A SpaceX aterrissou com sucesso seu foguete Starship, em sua quinta tentativa, na base de Boca China, no sul do Texas (EUA). O bem-sucedido voo de testes representou uma grande vitória para a companhia de Elon Musk, depois que tentativas anteriores terminaram em explosões. “Aterrissagem da nave nominal”, tuitou Musk, usando um termo que significa normal em relação a voos espaciais. Com transmissão ao vivo da empresa americana, o teste não foi totalmente perfeito. Houve um pequeno incêndio na base do foguete de 50m de altura pouco após o pouso, mas sem grande gravidade. John Insprucker, locutor da SpaceX explicou que isso “não é incomum com o combustível de metano” usado pelo foguete e acrescentou que os engenheiros ainda estavam resolvendo problemas de projeto. Funcionários da empresa apagaram rapidamente as chamas com um canhão d’água, segundo as imagens.



» Quinta-feira, 6

Tubarões usam GPS da natureza

Estudo publicado na revista Current Biology mostra que tubarões conseguem ler o campo magnético da Terra como um navegador GPS para achar seus caminhos. Segundo Bryan Keller, autor principal da pesquisa, o trabalho revindica uma teoria de décadas sobre como os predadores marinhos conseguem migrar por grandes distâncias, nadar em linha reta e voltar ao ponto de origem de forma precisa. Além disso, tubarões têm uma capacidade de eletrorrecepção muito refinada que os ajuda a detectar suas presas. Chefe de projeto da Fundação Save Our Seas da Flórida, Keller estudou um pequeno membro da família dos tubarões, os tubarões-de-pala (Sphyrna tiburo), nativos do Golfo do México, que voltam aos mesmos estuários todos os anos. “Isso demonstra que os tubarões sabem onde fica seu ‘lar’ e podem navegar até lá de um lugar longínquo”, disse o oceanógrafo biológico do Laboratório Costeiro e Marinho da Universidade Estadual da Flórida à agência de notícias France-Presse.