Tubo de ensaio / Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense

Segunda-feira, 10

Viagem espacial privada é marcada para janeiro

A Axiom prevê para janeiro de 2022 o primeiro voo tripulado inteiramente privado para a Estação Espacial Internacional, a ISS. A operadora norte-americana espera realizar missões do tipo de sete em sete meses. O treinamento da tripulação deve começar semana que vem. Quatro astronautas serão enviados à ISS a bordo de um foguete construído por outra empresa espacial, a SpaceX de Elon Musk. Apenas um dos quatro — o veterano da Nasa Michael Lopez-Alegria — esteve no espaço antes. Os outros três são empresários: o norte-americano Larry Conner, o canadense Mark Pathy e o israelense Eytan Stibbe. Apelidada de Ax-1, a missão deve durar cerca de 10 dias, segundo o presidente e CEO da Axiom, Michael Suffredini. Os astronautas trabalharão e viverão na seção norte-americana da estação espacial e planejam conduzir uma série de experimentos científicos enquanto estiverem em órbita.

Terça-feira, 11

Egito descobre 250 tumbas de mais de 4 mil anos

O Egito anunciou a descoberta de cerca de 250 tumbas de 4,2 mil anos na província de Sohag, sul do país. “Algumas contam com uma ou várias fossas funerárias. Outras, com um corredor que termina em uma câmara funerária”, detalhou o Ministério de Antiguidades. As tumbas foram criadas em um período compreendido entre “o fim do Antigo Império até o fim do período ptolomaico”. O secretário-geral do Conselho Geral de Antiguidades egípcio, Mostafa Waziri, informou que uma das catacumbas apresenta leves traços de inscrições hieroglíficas e uma câmara para sacrifícios. Segundo Mohamed Abdel-Badie, que comandou as escavações, foram encontrados objetos de cerâmica e dedicados às divindades egípcias, assim como pequenos vasos de alabastro, ossos humanos e de animais e relíquias de calcário que poderiam ser “monólitos funerários da 6ª dinastia”.

Quarta-feira, 12

Einstein e abelhas

Uma carta escrita por Albert Einstein em 1949, mas descoberta há muito pouco tempo, revelou o interesse do famoso físico quanto ao sistema de voo das abelhas. A correspondência foi avaliada por cientistas da Universidade de Melbourne, na Austrália, que publicaram os resultados da análise na última edição da revista especializada Journal of Comparative Physiology. O grupo de especialistas revelou que Einstein planejava realizar estudos com os insetos com o objetivo de compreender melhor alguns conceitos da física, com base na navegação deles. Os pesquisadores receberam o material de Judith Davis, esposa do inglês Glyn Davys, destinatário da correspondência. Ele morreu antes de ler a carta, que ficou perdida por anos na residência do casal.

Quinta-feira, 13

Nova espécie de dinossauro identificada no México

A partir de um fóssil encontrado no norte do país, paleontólogos mexicanos identificaram uma nova espécie de dinossauro. Segundo os estudos, o animal morreu há 73 milhões de anos. “Há 72 ou 73 milhões de anos, um dinossauro herbívoro colossal morreu no que deve ter sido um corpo de água rico em sedimentos, de forma que seu corpo foi rapidamente coberto pela terra e pôde ser preservado ao longo das eras”, explicou o Instituto Nacional de Antropologia e História (Inah). O dinossauro pertence à espécie Tlatolophus galorum. Primeiramente, foi descoberta sua cauda, em 2013, no município de General Cepeda, em Coahuila. Com o prosseguimento das escavações, os cientistas encontraram 80% do seu crânio, sua crista, de 1,32 metro, e ossos, o que lhes permitiu definir que se trata de uma nova espécie. “Sabemos que tinham ouvidos capazes de captar sons de baixa frequência, motivo pelo qual devem ter sido dinossauros mansos e falantes”, informou o Inah.

Sexta-feira, 14

Mamíferos podem respirar pelo ânus

Estudo desenvolvido por uma equipe de cientistas da Tokyo Medical and Dental University demonstrou que os mamíferos podem absorver oxigênio através do ânus. Intrigada com a forma como certas criaturas marinhas respiram pelo intestino em situações de emergência, a equipe se dedicou a pesquisar se o mesmo poderia ocorrer, nas mesmas circunstâncias, com camundongos, ratos e porcos. Os resultados foram publicados na revista Med. Diante dos resultados, os especialistas vislumbram se os humanos também poderiam apelar para essa possibilidade em caso de dificuldades respiratórias quando os ventiladores não estão disponíveis ou são inadequados. Para animais de ordem superior, a respiração envolve inalar oxigênio e exalar dióxido de carbono pelos pulmões ou guelras.