Um novo caminho contra as demências

VS Vilhena Soares

Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, afetam milhões de pessoas em todo o mundo e desafiam cientistas, que conhecem pouco sobre elas. Pesquisas recentes mostram que alterações na microbiota intestinal podem estar envolvidas no surgimento dessas enfermidades, e os resultados de experimentos nesses trabalhos têm sido promissores em animais e humanos (veja arte). Há avanços tanto ao se modificar a diversidade das bactérias que compõem o intestino quanto ao promover mudanças no regime alimentar. Segundo especialistas, as descobertas podem contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos e novas medidas preventivas para esses males incuráveis.

Pesquisadores da área cognitiva observaram que indivíduos com doenças neurodegenerativas apresentam alterações na composição bacteriana do trato digestivo. No entanto, dada a vasta diversidade desses micro-organismos, identificar quais bactérias podem estar associadas ao problema é muito difícil. “Avaliar o microbioma é uma abordagem relativamente nova dentro das investigações que buscam desvendar o que causa as doenças neurodegenerativas. Para nos aprofundar nesse tema, resolvemos usar como objeto de estudo inicial um pequeno animal”, conta ao Correio Daniel Czyz, pesquisador da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos.

Czyz e sua equipe escolheram estudar o verme Caenorhabditis elegans. Eles adicionaram bactérias diversas nos animais, todas marcadas com uma cor fluorescente. Por meio de um microscópio, observaram que algumas bactérias produziram proteínas tóxicas relacionadas ao surgimento de doenças neurodegenerativas. “Identificamos esses agregados tóxicos e vimos que esse acúmulo prejudicial acontecia não apenas nos tecidos intestinais, onde as bactérias foram postas, mas em todo o corpo dos vermes: nos músculos, nos nervos e até nos órgãos reprodutivos”, detalha, por meio de um comunicado, Alyssa Walker, pesquisadora da universidade americana e autora do estudo.

Todos os animais do estudo que apresentaram acúmulo das substâncias tóxicas enfrentaram problemas de locomoção — uma das dificuldades geradas por doenças neurodegenerativas —, e os descendentes dos vermes afetados também mostraram um aumento na agregação de proteínas prejudiciais. Os especialistas destacam que mais testes precisam ser feitos, mas consideram que o resultado atual abre as portas para o desenvolvimento de novas terapias.

“Também vimos que algumas bactérias produzem compostos que neutralizam essas proteínas más. Estudos recentes mostraram que os pacientes com Parkinson e Alzheimer são deficientes nessas bactérias ‘boas’. Nossos dados podem ajudar a explicar essa conexão e abrir uma área de estudo voltada para o desenvolvimento de fármacos que aumentem ou reduzam determinados micro-organismos”, acrescenta Walker.

Vaca louca

Um estudo chinês também mostrou que o acúmulo de proteínas tóxicas na flora intestinal pode gerar danos ao cérebro. Cientistas da Universidade Chinesa de Hong Kong injetaram proteína beta amiloide com uma marcação fluorescente no intestino de camundongos. O acúmulo dessa substância no cérebro está relacionado ao Alzheimer em humanos.

Devido à marcação verde, pode-se acompanhar a movimentação das amiloides e observar que, em alguns meses, elas viajaram para o “sistema nervoso” do intestino. Um ano depois, a proteína também foi identificada no cérebro das cobaias, em áreas envolvidas com deficits cognitivos, incluindo o hipocampo, a parte do cérebro que afeta a memória.

“Esse sistema é semelhante ao que acontece na doença da vaca louca, provocada pelo acúmulo de substâncias tóxicas que viajam do intestino para o cérebro. É possível que um processo semelhante aconteça em humanos muitos anos antes das manifestações das características clássicas do Alzheimer, incluindo perda de memória. Por isso, estratégias de prevenção também precisam começar mais cedo”, defende John A. Rudd, pesquisador da universidade chinesa e principal autor do estudo.

Carlos Uribe, neurologista do Hospital DF Star, da Rede D’Or, em Brasília, avalia que, apesar de iniciais, os estudos científicos que relacionam a microbiota e doenças neurodegenerativas entram em concordância com observações clínicas. “Sabemos que algumas doenças, como a da vaca louca, acontecem por esse sistema, pelo qual proteínas tóxicas conseguem ultrapassar barreiras e chegar ao cérebro. Isso acontece porque, no intestino, nós também temos células nervosas, que auxiliam nessa passagem para o sistema neural”, explica.

Para o médico, a boa notícia é que as bactérias podem ser modificadas, o que abre as portas para novas terapias. “Não existe cura para essas enfermidades. Por isso, todas as estratégias que temos focam na prevenção. Mudar a composição da microbiota não é algo tão complicado, pode ser feito com uma dieta mais saudável”, avalia. “Também já temos alguns suplementos alimentares que têm demonstrado resultado em pacientes na fase inicial do Alzheimer. Mais recentemente, um extrato de algas feito na China mostrou-se promissor nessa tarefa. São dados novos, mas que podem evoluir bastante nos próximos anos.”