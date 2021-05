SP: vacinação de motoristas e cobradores de ônibus começa hoje

AB Agência Brasil

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil; /Agência Brasil)

Começa hoje (18), no estado de São Paulo, a vacinação de cobradores e motoristas de ônibus municipais e intermunicipais. A previsão é de que sejam imunizados 165 mil trabalhadores contra a covid-19.

A vacinação dos trabalhadores do transporte público começou na semana passada, com a imunização dos funcionários do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) com mais de 47 anos de idade.

A partir da sexta-feira (21) devem ser incluídas na vacinação as pessoas com comorbidades e com deficiência, de 45 a 49 anos de idade.

Em todo o estado de São Paulo já foram aplicadas 14,6 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus, sendo 5 milhões da segunda dose.