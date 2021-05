Irmã mais nova de Bolsonaro é internada com suspeita de covid-19

JM Jonatas Martins*

(crédito: Reprodução)

Vânia Rubian Bolsonaro, irmã mais nova do presidente Jair Bolsonaro, está internada com suspeita de covid-19 em uma unidade de saúde na cidade de Registro, interior de São Paulo. O estado de saúde da mulher não foi informado.

Vânia estaria em um leito de enfermaria na ala de pacientes com coronavírus do Hospital São João. A mulher mora no município vizinho de Cajati e é proprietária de uma empresa com diversas lojas espalhadas pela região, conhecida como Vale do Ribeira.

De acordo com o último boletim da Prefeitura de Registro, a cidade tem 20 pessoas internadas com coronavírus e uma taxa de 93% de ocupação dos leitos de UTI. Até o momento, o município tem 5.333 recuperados e 164 óbitos.

Já em Cajati, foram 3.340 recuperados e 82 óbitos. A cidade ainda possui 139 casos suspeitos.