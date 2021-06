Tubo de ensaio - Fatos científicos da semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Michael Plewka /AFP)

» Segunda-feira, 7

De volta à vida após 24 mil anos no gelo

Um animal microscópico chamado rotífero bdeloide voltou à vida após permanecer congelado por 24 mil anos no permafrost da Sibéria e, posteriormente, conseguiu se reproduzir assexuadamente. A descoberta, feita por uma equipe de cientistas russos, foi publicada na revista Current Biology. Segundo Stas Malavin, coautor do artigo, o estudo levanta questões intrigantes sobre quais mecanismos o animal multicelular usou para suportar seu longo descanso. “Nosso relatório é a prova mais concreta até o momento de que animais multicelulares podem suportar dezenas de milhares de anos em criptobiose, o estado de metabolismo quase completamente interrompido”, disse Malavin, do Instituto de Problemas Físico-Químicos e Biológicos em Ciências do Solo, localizado em Pushchino, Rússia. A equipe de pesquisa usou uma plataforma de perfuração para coletar amostras do núcleo do Rio Alazeya, no Ártico russo, e então usou datação por radiocarbono para determinar que a idade do espécime estava entre 23.960 e 24.485 anos.



Poluição recorde, apesar da pandemia

A pandemia do coronavírus não inibiu a taxa de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, que, ao contrário, atingiu seu maior nível desde que as medições começaram, há 63 anos. No mês passado, a barreira de 419 partes por milhão (ppm), unidade usada para medir a poluição do ar, foi superada, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Nooa). As medições são feitas desde 1958 pelo observatório de Mauna Loa no Havaí, localizado no topo de um vulcão. A cada ano, maio é o mês que registra uma taxa maior de CO2. A do ano passado foi de 417 ppm. “Nos dados não foi encontrado nenhum sinal discernível da disrupção causada na economia mundial pela pandemia do coronavírus”, informou a agência. Outros testes científicos indicam que esta taxa não era alcançada fazia milhões de anos.







» Terça-feira, 8

Nova espécie de dinossauro gigante na Austrália

Um dinossauro gigantesco, descoberto no interior da Austrália, foi identificado como uma nova espécie e reconhecido como um dos maiores que já vagaram pela Terra. Quinze anos após a localização do fóssil, o Australotitan cooperensis, da família dos titanossauros, finalmente recebeu nome e descrição. Calcula-se que o animal media entre 25m e 30m de comprimento e tinha de 5m a 6,5m de altura, o que o tornaria o maior dinossauro da Austrália. “Com base nas comparações das extremidades preservadas, esse novo titanossauro estaria entre os cinco maiores do mundo”, declarou Robyn Mackenzie, diretora do Museu de História Natural de Eromanga. O paleontólogo Scott Hocknull, do Museu de Queensland, disse que foi uma tarefa “muito longa e meticulosa” para confirmar que o Australotitan era uma espécie nova.

» Quarta-feira, 9

Israel bane o comércio de peles para a moda

Israel se tornou o primeiro país no mundo a proibir o comércio de pele de animais para a moda. A medida, adotada por um decreto ministerial, entra em vigor dentro de seis meses. “O comércio de peles de animais, importação e exportação, vai ser proibido, exceto para as necessidades de investigação, educação e certas tradições religiosas”, indicou o ministério israelense do Meio Ambiente. O uso de pele, ritualmente utilizado para confecção do Shtreimel, um chapéu de pele verdadeira usado por alguns judeus ultraortodoxos, permanece, então, autorizado. Em 1976, o país já tinha proibido a criação de animais para o aproveitamento das peles. Vários países em todo o mundo introduziram vetos parciais ao comércio de peles, particularmente, para espécies em vias de extinção, como as focas. A proibição total do comércio de peles está em vigor apenas em algumas cidades, como São Paulo, ou no estado norte-americano da Califórnia.



Reencontro após mil anos

Separados por mil anos, dois vikings da mesma família se reuniram no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. A descoberta do parentesco de segundo grau se deu, por acaso, por meio de um mapeamento genético realizado nos esqueletos dos guerreiros, e lança uma nova luz sobre os deslocamentos na Europa. No início do século 11, um deles morreu na Inglaterra com ferimentos na cabeça e foi enterrado em uma vala comum em Oxford. O outro morreu na Dinamarca e seu esqueleto apresentava sinais de golpes que sugeriam a participação em batalhas. “É uma grande descoberta porque, agora, é possível traçar os deslocamentos no espaço e no tempo por meio de uma família”, explicou a arqueóloga Jeanette Varberg, do Museu Nacional. O consenso histórico sobre o assunto é que os ancestrais dos dinamarqueses invadiram a Escócia e a Inglaterra. Segundo Jeanette Varberg, é muito raro descobrir laços de parentesco entre diferentes esqueletos, principalmente se não forem soberanos.



» Quinta-feira, 10

Eclipse parcial do Sol no Hemisfério Norte

Os habitantes do hemisfério norte puderam admirar um eclipse parcial do Sol, que percorreu uma faixa de aproximadamente 500km do Canadá (foto) à Sibéria, passando pela Europa. No pico desse chamado eclipse anular, a Lua lentamente deslizou à frente do Sol, deixando um fino anel luminoso atrás de seu disco preto. Acima de Qaanaq na Groenlândia, a cidade mais ao norte do planeta, a ocultação do disco atingiu cerca de 90%. É o primeiro eclipse solar do ano 2021 e o décimo sexto deste século — esse fenômeno astronômico ocorre quando a Terra, a Lua e o Sol estão perfeitamente alinhados. O próximo eclipse total ocorrerá em 4 de dezembro, mas só será visível da Antártica.