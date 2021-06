Como sistema imunológico muda conforma a hora do dia

Annie Curtis - The Conversation*





Quando micro-organismos — como bactérias ou vírus — nos infectam, nosso sistema imunológico entra em ação. Ele é altamente capacitado para detectar e eliminar infecções e reparar qualquer dano causado por elas.

Em geral, presume-se que nosso sistema imunológico funcione exatamente da mesma maneira, independentemente se a infecção ocorrer durante o dia ou à noite.

Mas pesquisas realizadas ao longo de mais de meio século mostram que nosso organismo responde de maneira diferente de dia e à noite.

A razão para isso é nosso relógio biológico e o fato de que cada célula do corpo, incluindo as células do sistema imunológico, pode identificar a hora do dia.

Nosso relógio biológico evoluiu ao longo de milhões de anos para nos ajudar a sobreviver. Cada célula do corpo possui uma coleção de proteínas que indicam o tempo, com base em seus níveis. Saber se é dia ou noite significa que nosso organismo pode ajustar suas funções e comportamentos (como quando queremos comer) para a hora certa.

Nosso relógio biológico faz isso gerando ciclos de 24 horas (também chamados de ritmos circadianos) para o funcionamento das células. Por exemplo, nosso relógio biológico garante que só produzamos melatonina ao anoitecer, pois essa substância química nos cansa, sinalizando que é hora de dormir.

Nosso sistema imunológico é composto de vários tipos diferentes de células imunológicas que patrulham continuamente o corpo em busca de evidências de infecção ou danos. Mas é nosso relógio biológico que determina onde essas células estão localizadas em determinados momentos do dia.

De modo geral, nossas células imunológicas migram para os tecidos durante o dia e circulam pelo corpo à noite. Esse ritmo circadiano das células do sistema imunológico pode ter evoluído de modo que as células do sistema imunológico estejam localizadas diretamente nos tecidos no momento em que temos mais probabilidade de ser infectados, ficando de prontidão para um ataque.

Getty Images À noite, nossas células imunológicas circulam pelo corpo e param em nossos linfonodos

À noite, nossas células imunológicas circulam pelo corpo e param em nossos linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos. Aqui, constroem a memória do que encontraram durante o dia, incluindo infecções. Isso permite que sejam capazes de responder melhor à infecção na próxima vez que se depararem com ela.

Dado o controle do relógio biológico sobre nosso sistema imunológico, não surpreende saber que algumas pesquisas mostram que a hora em que somos infectados por um vírus, como o da gripe ou da hepatite, pode ter um impacto sobre o quão doentes ficamos. O momento exato pode variar dependendo do vírus em questão.

Outras pesquisas também revelam que a hora que tomamos nossos medicamentos pode afetar quão bem eles funcionam, mas, novamente, isso depende da droga em questão.

Por exemplo, como produzimos colesterol quando dormimos, tomar uma estatina de ação curta (medicamento para baixar o colesterol) antes de ir para cama oferece mais benefícios. A hora do dia também mostrou influenciar quão bem certos tipos de células do sistema imunológico funcionam.

Relógio biológico e vacinas

Há também cada vez mais evidências de que as vacinas — que criam uma "memória" imunológica para um patógeno específico — são afetadas por nosso relógio biológico e pela hora do dia em que são aplicadas.

Por exemplo, um ensaio clínico randomizado de 2016 com mais de 250 adultos acima de 65 anos mostrou que tomar a vacina contra influenza pela manhã (entre 9h e 11h) resultou em uma resposta de anticorpos maior em comparação com aqueles que foram vacinados à tarde (entre 15h e 17h).

Mais recentemente, pessoas na faixa dos 20 anos que foram imunizadas com a vacina BCG (contra tuberculose) entre 8h e 9h apresentaram uma resposta imunológica melhor em comparação com as que foram vacinadas entre meio-dia e 13h. Portanto, para certas vacinas, há evidências de que ser imunizado de manhã cedo pode oferecer uma resposta mais robusta.

Uma razão para observarmos uma resposta imunológica melhor à vacinação pela manhã pode ser devido à maneira como nosso relógio biológico controla o sono.

Estudos mostraram que dormir o suficiente após a vacinação contra hepatite A melhora a resposta imunológica, aumentando o número de células imunológicas específicas da vacina que fornecem imunidade de longo prazo, em comparação com restringir o sono após a imunização.

Getty Images Algumas vacinas são mais eficazes se aplicadas pela manhã, por exemplo

Ainda não se entende totalmente por que o sono aumenta a resposta à vacina, mas pode ser devido a como nosso relógio biológico controla diretamente a função e a localização das células imunológicas durante o sono. Assim, por exemplo, ele envia as células imunológicas aos nossos linfonodos enquanto dormimos para saber que infecções foram encontradas durante o dia e construir uma "memória" disso.

Naturalmente, surge a questão de como tudo isso pode se relacionar com a atual pandemia de covid-19 e os programas de vacinação em andamento em todo o mundo. O modo como nosso relógio biológico imunológico funciona pode ser importante para determinar se desenvolvemos ou não a doença. Curiosamente, o receptor que permite ao vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19, entrar em nossas células, está sob o controle do nosso relógio biológico.

Na verdade, há níveis mais elevados desse receptor nas células que revestem nossas vias aéreas em diferentes horários do dia. Isso pode significar que temos mais probabilidade de contrair covid-19 em determinados horários, mas são necessárias mais pesquisas para determinar se esse é o caso.

Ainda não se sabe se a hora do dia em que somos vacinados contra a covid-19 afeta a resposta imunológica. Dada a alta eficácia de muitas vacinas contra a doença (com Pfizer e Moderna relatando eficácia acima de 90%) e a urgência com que precisamos vacinar, as pessoas devem ser imunizadas a qualquer hora do dia que seja possível para elas.

Mas no caso de vacinas atuais e futuras que não tenham taxas de eficácia tão altas — como a vacina contra a gripe — ou aplicadas em pessoas com respostas imunológicas mais fracas (como adultos mais velhos), adotar uma abordagem "cronometrada" mais precisa pode garantir uma melhor resposta imunológica .

* Annie Curtis é professora de Medicina e Ciências da Saúde na Universidade Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI).

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

