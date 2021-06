AF Agência France-Presse

(crédito: GREG BAKER / AFP)

A missão chinesa Shenzhou-12, com três astronautas a bordo, se acoplou "com êxito" à estação espacial chinesa, sete horas após o lançamento nesta quinta-feira, anunciou a agência espacial do país asiático.

Esta é a primeira missão espacial tripulada chinesa em cinco anos e estabelecerá um recorde de permanência para sua tripulação, que permanecerá três meses no espaço.