Vacina cubana contra a covid-19 Soberana 02 tem 62% de eficácia

AF Agência France-Presse

(crédito: Reuters/BBC)

A candidata vacinal cubana contra a covid-19 Soberana 02 alcançou uma eficácia de 62% com a aplicação de duas de suas três doses previstas, um resultado intermediário que supera o 50% exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), informaram no sábado autoridades científicas da ilha.

"Podemos informar que alcançamos 62% de eficácia com a aplicação de duas doses da vacina (Soberana) 02", um resultado "reconfortante" porque foi dado com a cepas que já circulam no país, disse Vicente Vérez, diretor do Instituto Finlay de Vacinas, que desenvolveu o imunizante.

A OMS exige uma eficácia de pelo menos 50% para que uma candidata seja aceita como vacina.

"Em duas semanas devemos ter a conclusão da eficácia com as três doses, que esperamos que deva ser maior", acrescentou o cientista.

Cuba trabalha há 13 meses em cinco candidatas vacinais e duas delas, Soberana 02 e Abdala, concluíram a terceira e última fase de teste.