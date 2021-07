Capital paulista antecipa vacinação para faixa etária de 40 anos

AB Agência Brasil

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Na capital paulista, a vacinação para quem tem 40 anos foi antecipada e inicia nesta quarta-feira (7). Aproximadamente 134 mil pessoas dessa faixa etária devem tomar a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Todos os postos da rede municipal estarão em operação para atender esse público. Antes a previsão era o dia 8 de julho.

Até amanhã (6) segue a vacinação para quem tem 41 anos, cerca de 132 mil pessoas. A repescagem para pessoas com 40 e 41 anos que não conseguirem se imunizar nos dias disponíveis ocorre na sexta-feira (9) e sábado (10). Nesses dias, também podem procurar os postos de vacinação pessoas de qualquer grupo que ainda não tomaram a segunda dose.

De acordo com a prefeitura, por causa do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 no dia 9, estarão abertos 82 serviços de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) e Unidade Básica de Saúde (UBS) integradas da capital. Os postos abrem das 7h às 19h.

A prefeitura espera vacinar 70% da população com a primeira dose até 15 de julho e 100% do público-alvo antes de setembro. O governo municipal reforça que todas as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela Organização Mundial da Saúde são seguras e eficazes. "Não há necessidade nem possibilidade de escolher um imunizante específico", aponta em nota.

Pré-cadastro

A Secretaria Municipal de Saúde exige a apresentação, no ato da vacinação, de um comprovante de residência na capital, juntamente com documentos pessoais, preferencialmente o CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O endereço pode ser comprovado com documento físico ou digital. São aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos. Nesses casos, no entanto, é necessário apresentar também documento que comprove o parentesco ou estado civil.

O pré-cadastro pode ser feito no site Vacina Já, o que agiliza o tempo de atendimento na hora da vacinação.