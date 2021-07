RN Ronayre Nunes

A Terra pode até parecer ameaçada, mas geralmente se sai bem contra asteroides "flutuantes" do espaço - (crédito: NASA/ESA/M.Kornmesser/Divulgação)

Para os fãs de astronomia, uma informação interessante: um asteroide gigante passará "perto" da Terra no próximo sábado (24/7), às 21h26, de acordo a agência espacial norte-americana (Nasa). O objeto tem tamanho significativo: cerca de 220m de diâmetro (o equivalente a cerca de cinco Cristo Redentor).



Identificado como 2008 G020, o asteroide deve passar a 12 distâncias lunares da Terra (algo em cerca de 4.7 milhões de km, com uma velocidade de 8.20 km/s). Ok, pode até parecer bem longe, mas em relação a medidas astronômicas, a metragem não é tão distante assim.

Importante lembrar que o 2008 G020 deve se aproximar novamente da Terra no próximo 25 de julho de 2034. Outro detalhe: no próximo dia 31 de julho, um asteroide maior ainda deve se aproximar do planeta, o 2019 YM6 — com cerca de 230 metros de diâmetro.

A Nasa mantém um amplo panorama dos “objetos” que podem passar perto da Terra (você pode acompanhar). Assim como o 2008 G020, eles não devem trazer grandes problemas ao nosso planeta.