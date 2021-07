Covid-19: 60% da população de rua da capital paulista foi imunizada

AB Agência Brasil

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A imunização contra a covid-19 já alcançou 60% da população em situação de rua da cidade de São Paulo. Segundo a prefeitura da capital paulista, foram vacinadas 14,9 mil pessoas dessa população com as duas doses ou com vacina de dose única. No total, foram aplicadas 28,4 mil doses em pessoas acima de 18 anos cadastradas nos centros de acolhida da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

De acordo com a prefeitura, as equipes do consultório na rua estão buscando as pessoas em situação de rua tanto nos abrigos municipais como nos pontos de concentração nas calçadas da cidade.

Frio extremo

Com a previsão de uma forte frente fria que deve atingir o país a partir da amanhã (28), foi montada uma força-tarefa para promover o acolhimento das pessoas que vivem nas ruas da capital paulista.

Serão instaladas tendas para distribuição de sopa, cobertores, agasalhos e kits de higiene em cinco pontos da cidade: Praça da Sé (centro), Praça Princesa Isabel (centro), Praça Barão de Tietê (zona leste), Praça Salim Farah Maluf (zona sul) e Praça Miguel Dell’erba (zona oeste). A estimativa é que sejam fornecidos 5 mil pratos de sopa e 3,2 toneladas de agasalhos e cobertores.

Serão abertas mais 817 vagas para acolhimento além das 340 ofertadas dentro da Operação Baixas Temperaturas. Para isso, além dos centros de acolhida, serão abertas 100 vagas no Centro Esportivo Pelezão, na Lapa, zona oeste da cidade, e 140 em outros centros esportivos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a partir da madrugada desta quarta-feira (28), a frente fria já terá potencial de provocar chuvas e rajadas de vento durante o dia. A previsão é que as temperaturas caiam bruscamente, com a mínima em torno de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Na quinta-feira (29), o frio deve ser ainda mais forte com a temperatura mínima chegando a 6ºC e a máxima não passando de 12ºC.