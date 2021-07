Vacina internasal contra covid-19 funciona melhor que a intramuscular, diz estudo

CB Correio Braziliense

A vacina intranasal também reduziu a eliminação viral e as cargas virais em amostras de esfregaço nasal de hamsters - (crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Em um estudo publicado na revista Science Translational Medicine, pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido relataram que uma versão intranasal da vacina da AstraZeneca para a covid-19 preveniu a infecção e reduziu a disseminação viral em primatas e roedores. Em hamster, o efeito foi até melhor que com a aplicação intramuscular. De acordo com o artigo, a descoberta apoia a ideia de que alguns imunizantes para combater o coronavírus podem ser administrados pelo nariz, uma via capaz de controlar o Sars-CoV-2 em áreas mucosas de forma mais eficaz.

Mais de um ano após o início da pandemia, os cientistas desenvolveram várias vacinas para controlar a infecção. No entanto, experimentos pré-clínicos com primatas não humanos sugerem que, embora muitas das substâncias utilizadas atualmente possam prevenir a covid-19, elas não eliminam completamente o RNA viral em amostras nasais. Essas descobertas sugerem que o vírus ainda pode estar se replicando no sistema respiratório superior, e que a disseminação viral é capaz de levar à transmissão.

Além disso, a maioria das vacinas para a covid são administradas por meio de injeções intramusculares, que tendem a produzir respostas imunológicas mais fracas nos tecidos da mucosa. No estudo, os cientistas, de instituições como a Universidade de Oxford e os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, descobriram que, em macacos e hamsters, a vacina intranasal gerava anticorpos e protegia os animais da infecção. A substância, segundo eles, foi eficaz contra a mutação Delta, que aumenta a infecciosidade e foi observada na maioria das variantes do vírus.

A vacina intranasal também reduziu a eliminação viral e as cargas virais em amostras de esfregaço nasal de hamsters de forma mais eficaz do que uma injeção intramuscular, afirmaram os pesquisadores. Segundo eles, um ensaio clínico de fase 1 está em andamento para testar a vacina intranasal em 54 adultos saudáveis.

Na semana passada, um artigo de opinião publicado, na revista Science, por imunologistas da Universidade do Alabama destacou a possibilidade de se desenvolver uma vacina intranasal da covid-19 para ser utilizada sozinha ou em conjunto com a intramuscular e, assim, ativar diferentes agentes do sistema imunológico. “As vantagens das vacinas intranasais incluem a administração sem agulha, a aplicação do antígeno no local da infecção e o estímulo da imunidade da mucosa no trato respiratório”, escreveram.