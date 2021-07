EUA: Delta é virulenta como a catapora

CB Correio Braziliense

(crédito: Angela Weiss/AFP - 7/6/21)

Documentos internos do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos indicam que a variante Delta é tão contagiosa quanto à catapora e causa consequências mais sérias nos infectados. O material criado para o uso interno da agência foi divulgado por grandes jornais do país, como o The Washington Post e o The New York Times. Pouco tempo depois do vazamento dos dados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que essa cepa do coronavírus não apresenta um risco de morte maior do que o das outras e reforçou que todas as vacinas já aprovadas por eles funcionam contra as mutações do Sars-CoV-2.

De acordo com os periódicos americanos, os dados divulgados pelo CDC fazem parte de uma apresentação de slides preparada por funcionários da agência. No documento, os especialistas citam dados de diversos estudos científicos de países distintos, como Canadá, Cingapura e Escócia, para corroborar suas conclusões. No texto, os especialistas da instituição destacam que o governo deve “reconhecer que a guerra mudou”, dado o quão perigosa é a nova variante, identificada, pela primeira vez, na Índia. O material obtido pelos jornais ressalta que a Delta é mais transmissível que outros patógenos da mesma família do coronavírus, como Sars e Mers, e também que o da varíola e do ebola.

Os slides também trazem dados relacionados a um surto de covid-19 registrado durante o feriado nacional de 4 de julho, na região de Cape Cod, no estado de Massachusetts. Uma comemoração teria deixado 469 pessoas doentes, mesmo com a maioria dos presentes vacinados (74%). Entre as amostras sequenciadas, o CDC descobriu que a grande maioria era da variante Delta, informou o jornal The Guardian.

Para o órgão americano, por mais que as vacinas previnam 90% a forma grave da enfermidade, as características da variante sugerem que os imunizantes podem ser menos eficazes quanto à transmissão e à infecção do coronavírus. “É um dos vírus mais transmissíveis que conhecemos. Sarampo, catapora, estão todos lá em cima”, declarou, à rede de televisão CNN Rochelle Walensky, diretora do CDC.

Os documentos foram divulgados poucos dias depois de a agência americana ter mudado a orientação quanto ao uso de máscaras no país. O CDC recomendou que mesmo as pessoas vacinadas devem usar o equipamento de proteção em ambientes fechados, especialmente em áreas classificadas como de alta transmissão do vírus. Acredita-se que o relatório pode ter embasado as mudanças nas indicações protetivas.

Vacinação

Os EUA têm, em média, 62 mil novas infecções por covid-19 por dia, e a grande maioria dos hospitalizados e mortos pela doença não foi vacinada. Em todo o país, 49,8% dos americanos estão totalmente imunizados, segundo o CDC. Para combater a estagnação da imunização em solo americano, o presidente Joe Biden pediu às autoridades locais que paguem US$ 100 para aqueles que receberem a primeira inoculação.

Em coletiva de imprensa, Maria van Kerkhove, líder técnica da OMS e uma das responsáveis pela campanha de combate à covid-19, declarou que taxas mais altas de mortalidade não foram registradas para a variante Delta, sugerindo que, embora ela possa ser mais transmissível, não significa, necessariamente, um risco maior de morte. “Alguns países relataram aumento nas taxas de hospitalização, mas taxas mais altas de mortalidade não foram registradas quanto à variante Delta”, declarou.

Kerkhove também ressaltou que a nova variante é cerca de 50% mais transmissível do que as outras cepas do Sars-CoV-2. Principal especialista em emergência da OMS, Mike Ryan complementou afirmando que as vacinas aprovadas pela OMS permanecem eficazes contra a doença. “Todas as vacinas atualmente aprovadas pela OMS fornecem proteção significativa contra doenças graves e hospitalização”, ressaltou. “Estamos lutando contra o mesmo vírus, mas um vírus que se tornou mais rápido e mais bem adaptado para se transmitir entre nós, humanos. Essa é a mudança.”

Tubo de ensaio / Fatos científicos da semana

crédito: Johan Ordónez/AFP - 27/11/19



Segunda-feira, 26

Vacina de RNA contra a malária

A tecnologia inédita usada em vacinas já aplicadas contra a covid-19 também poderá ajudar no enfrentamento à malária. O laboratório alemão BioNTech planeja conduzir em 2022 ensaios clínicos com um imunizante contra a doença que terá como base a plataforma de RNA mensageiro. “A probabilidade de sucesso é alta”, afirmou Ugur Sahin, diretor e cofundador da BioNTech, que desenvolveu, com a Pfizer, a vacina inovadora contra o Sars-CoV-2. Os testes serão conduzidos na África, continente em que a malária é mais incidente, e na Alemanha. Atualmente, não existe vacina aprovada contra a doença infecciosa responsável por cerca de 400 mil mortes por ano. Em abril, uma candidata desenvolvida pela Universidade de Oxford, a Matrix-M, gerou esperanças após anúncio de eficácia de 77% nos ensaios de fase 2.

Terça-feira, 27

Terra tem “sinais vitais” enfraquecidos

Assinado por uma plataforma formada por mais de 14 mil especialistas climáticos, um artigo publicado na revista BioScience alerta que os “sinais vitais” da Terra estão enfraquecendo e que o planeta está se aproximando de um “ponto sem volta”. O grupo avaliou 31 indícios-chave — como as emissões de gases ligados ao efeito estufa, a espessura das geleiras e o desmatamento. Desses, 18 já alcançaram níveis recordes preocupantes. As geleiras estão derretendo 31% mais rápido do que há 15 anos, por exemplo, e o desmatamento da Amazônia brasileira bateu um recorde em 2020, de acordo com os autores. No texto, a equipe também pede ações rápidas e radicais em vários setores, como o fim do uso de energia fóssil, a restauração dos ecossistemas, regimes alimentícios vegetarianos e a busca por um novo modelo de crescimento.

Quarta-feira, dia 28

Estímulo logo após o parto

Recém-nascidos e bebês de até três meses devem receber estímulos para manusear objetos e observar adultos desenvolvendo tarefas do dia a dia. Segundo cientistas da Universidade Paulista, o estímulo precoce ajuda no desenvolvimento social, motor e cognitivo dos pequenos. As evidências científicas desses benefícios foram apresentadas em um artigo publicado na revista especializada Infant Behavior & Development. “Os bebês devem ser posicionados de maneira favorável a observar as ações das pessoas. Isso terá impacto na forma como entendem o mundo social e a cadeia de ações possíveis nesse ambiente”, escrevem os pesquisadores, que contaram com o apoio da Fapesp. Outro exercício proposto é colocar, nas mãos da criança, um objeto com textura lisa e, em seguida, acrescentar rugosidade à superfície. Assim, ela pode sentir diferença na forma de agarrar.

Quinta-feira, dia 29

Exame simples do relógio biológico

Cientistas da University of Colorado at Boulder, nos EUA, desenvolvem um exame capaz de, em uma única coleta de sangue, avaliar como funciona o relógio biológico de um indivíduo. Hoje, essa informação é possível após coleta do fluido a cada 1 hora, ao longo de 24 horas. Para simplificar o processo, a equipe avaliou os níveis de cerca de 4 mil metabólitos, como aminoácido e vitaminas, no sangue de 16 voluntários. Depois, usaram um algoritmo de aprendizado de máquina para relacionar coleções de metabólitos com tipos de relógio circadiano. Nos primeiros testes, o exame teve resultados próximos aos da avaliação tradicional. Segundo os autores do estudo, divulgado no Journal of Biological Rhythms, esse tipo de avaliação pode ajudar a identificar uma predisposição a diabetes e doenças cardíacas, assim como informar o momento ideal para receber uma medicação.