A hora ideal para o anticoagulante

Pesquisadores americanos descobriram a dose e o momento ideal para o uso de anticoagulantes no tratamento da covid-19 moderada. Os benefícios do medicamento foram constatados em uma análise com mais de mil pacientes. Segundo os autores, foram registrados ganhos significativos com a terapia, como a redução do uso de ventilação mecânica. Os resultados, porém, não se repetiram em infectados em estado grave. As análises foram publicadas na última edição da revista The New England Journal of Medicine.

Durante a pandemia, foram observados que coágulos sanguíneos se formam pelo corpo de algumas pessoas que morreram em decorrência da covid-19, até mesmo nos menores vasos. Os medicamentos antitrombóticos ajudam a prevenir essa complicação. Porém, é preciso entender melhor esse efeito. “Qual desses remédios é a melhor opção, em que dose e em que ponto durante o curso da doença eles podem render mais eficácia, todas essas perguntas precisavam de respostas”, ilustram os autores.

Para sanar essas dúvidas, os especialistas resolveram avaliar os efeitos do uso de uma dose completa (padrão usado no combate à trombose) da heparina e compararam com uma dose baixa (de prevenção) em pacientes com a forma moderada e o com a condição grave da covid-19. “Definimos os indivíduos com a forma moderada da enfermidade como aqueles hospitalizados pela doença, mas que não tinham a necessidade de suporte terapêutico intensivo. Os criticamente são hospitalizados pela enfermidade que requerem cuidados intensivos, com suporte para alguns órgãos”, detalham.

Em abril de 2020, os participantes do estudo receberam uma dosagem baixa ou uma dose completa de heparina por até 14 dias após serem internados. Em dezembro de 2020, os resultados provisórios indicaram que a anticoagulação em dose completa não reduziu a necessidade de suporte de órgãos, podendo até causar danos em pacientes em estado crítico. No entanto, um mês depois, os resultados provisórios indicaram que as doses completas de heparina beneficiaram pacientes moderadamente doentes.

“As nossas avaliações sugerem que um tratamento feito antes das complicações é benéfico para pacientes moderadamente enfermos e, uma vez que os pacientes desenvolvam covid-19 grave, pode ser tarde demais para a heparina alterar as consequências dessa doença”, declara, em comunicado, Judith Hochman, professora do Departamento de Ciências Clínicas da Universidade de Nova York, nos EUA, e uma das autoras do estudo.

A análise final dos dados incluiu 1.074 pacientes gravemente doentes e 2.219 moderadamente enfermos. Os pesquisadores observaram por quanto tempo eles ficaram sem suporte de órgãos até 21 dias após a internação. Entre os pacientes moderadamente doentes, a probabilidade do uso da heparina em dose completa reduzir a necessidade de suporte de órgãos foi de 99%, em comparação à abordagem do medicamento em baixa dose.

Um pequeno número de pacientes apresentou sangramentos relevantes, embora essa complicação tenha acontecido com pouca frequência. Para pacientes gravemente enfermos, a heparina em dose completa também diminuiu o número de eventos trombóticos maiores, mas não reduziu a necessidade de suporte de órgãos ou aumentou as chances de deixar o hospital logo após o tratamento.

Os pesquisadores destacam que os dados observados são importantes, pois podem contribuir para um tratamento mais eficaz de hospitalizados. “A medicação avaliada nesses ensaios é familiar para médicos em todo o mundo e amplamente acessível, tornando as descobertas altamente aplicáveis a pacientes com covid-19 moderadamente enfermos”, ressalta Hochman. “Esses resultados são um exemplo convincente de como é importante estratificar pacientes com diferentes gravidades de doença em estudos clínicos. O que pode ajudar um subgrupo de pacientes pode não ter nenhum benefício ou mesmo ser prejudicial em outro”, complementa Gary H. Gibbons, um dos autores da pesquisa e diretor do NIH National Heart, Lung, and Blood Institute, nos Estados Unidos.

Elnara Marci Negri, pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, é uma das pioneiras no estudo da heparina para tratar a covid. No ano passado, ela e colegas do hospital avaliaram o uso do anticoagulante em pacientes internados. Em um estudo publicado em abril de 2020, no periódico British Medical Journal (BMJ), relataram que, no grupo de 27 pacientes tratados com o medicamento, 15 (56%) receberam alta quatro dias após terem iniciado a abordagem. Entre os que receberam suporte para respiração, metade dispensou o uso do ventilador um dia e meio depois do uso da heparina.

A médica destaca que os dados do estudo americano reforçam o que foi visto em sua pesquisa, mas com detalhes ainda mais valiosos. “Essa pesquisa mostra que a hora ideal de o paciente receber o medicamento é após alguns dias de internação, quando ele acusa que vai piorar”, explica. “Outro ponto importante é o uso da dose completa, e não a profilática. Se você usar uma dosagem mais baixa, corre o risco de o paciente apresentar complicações mais para frente.”

Os autores adiantam que mais pesquisas com a heparina serão realizadas e que está em andamento avaliações semelhantes com outros antitrombóticos. A médica brasileira também segue estudando o tema. Nos próximos meses, publicará mais um estudo sobre o uso da heparina no tratamento da covid-19 em parceria com cientistas canadenses e holandeses. “Nesse trabalho, observamos uma redução de quase 80% de mortalidade em pacientes internados. É um dado muito animador”, comemora.

Com vacinas, risco de ser infectado pela Delta é até 60% menor

Um estudo inglês mostra que duas doses das vacinas Astrazeneca e Pfizer contra covid-19 protegem entre 50% e 60% o risco de uma pessoa ser infectada pela variante Delta. Os dados fazem parte do último relatório da pesquisa REACT-1, conduzida pelo Imperial College London, no Reino Unido. No trabalho, os especialistas avaliaram informações de mais de 98 mil voluntários colhidas de 24 de junho a 12 de julho, quando essa cepa do coronavírus era prevalente sobre a Alfa, que dominava o país anteriormente.

Os cientistas compararam a proteção imune gerada em pessoas que receberam as duas doses dos fármacos com indivíduos que receberam apenas uma dose ou não foram imunizados. Na avaliação geral, constatou-se que os completamente vacinados tinham 50% menos risco de testar positivo para a covid-19. Em análises feitas apenas com indivíduos que apresentaram sintomas da doença, o número subiu para 59%. A pesquisa não avaliou as taxas de proteção de cada imunizante.

A análise mostrou ainda que as infecções pela variante Delta têm atingido mais crianças e jovens, de 5 a 24 anos — esse público é responsável por 50% dos casos atualmente, embora represente 25% da população do Reino Unido. “Esses dados nos mostram que existe incerteza sobre o que pode acontecer em setembro, quando os estudantes retornam às aulas”, alertou Steven Riley, um dos autores do estudo e pesquisador do Imperial College London.

Identificadas 290 variantes genéticas ligadas à menopausa

A maioria das mulheres entra na menopausa entre 45 e 50 anos. O fim da capacidade reprodutiva também aumenta o risco de surgimento de complicações como o diabetes e a osteoporose. Dessa forma, conseguir identificar com mais precisão quando começa esse ciclo pode ajudar mulheres a planejar melhor etapas da vida, como quando engravidar ou dar início à prevenção de doenças específicas. Um grupo internacional de cientistas identificou 290 variantes genéticas que podem ajudar nessas empreitadas, além de abrir a possibilidade de desenvolvimento de terapias que prolonguem o período fértil.

O trabalho, detalhado na edição desta semana da revista Nature, envolveu 300 cientistas, de 21 países, que analisaram dados genéticos de 201.323 mulheres, de ascendência europeia, que entraram na menopausa natural entre 40 e 60 anos. O exame de cerca de 13,1 milhões de variantes genéticas levou à identificação de 290 determinantes do envelhecimento ovariano associados à menopausa tardia. Esses genes estão ligados a resposta a danos no DNA, operando ao longo da vida de uma mulher para controlar a função ovariana.

Dois deles, o Chek1 e o Chek2, foram manipulados em ratos. Com a intervenção experimental, a fertilidade das cobaias foi estendida. Ao silenciar o Chek2 — para fazê-lo parar de funcionar ou para potencializar o chek1 —, houve aumento de 25% no tempo de vida reprodutiva das cobaias, com maior número de ovos nos roedores.

Embora muitos influenciadores da extensão da idade reprodutiva, incluindo fatores não genéticos, permaneçam desconhecidos, os autores acreditam que os resultados obtidos podem basear futuras pesquisas de tratamentos para melhorar a função reprodutiva feminina, estendê-la e preservar a fertilidade.

“Ao descobrir muitas causas genéticas da variabilidade do início da menopausa, mostramos que podemos começar a prever quais mulheres podem ter menopausa precoce e, portanto, lutar para engravidar naturalmente. E já que nascemos com essas variações genéticas, poderíamos oferecer esse conselho às mulheres jovens”, detalha, em comunicado, Katherine Ruth, da Universidade de Exeter e coautora do estudo, liderado por John Perry, da Universidade de Cambridge.

Outra contribuição do trabalho apontada pela equipe é a possibilidade de intervenções que preservem outras facetas do bem-estar das mulheres. As análises genéticas também sugeriram uma relação causal entre menopausa tardia e melhora da saúde óssea, bem como uma probabilidade reduzida de desenvolvimento do diabetes tipo 2. O fim tardio da idade reprodutiva também foi associado a um risco aumentado de cânceres sensíveis aos hormônios, como os de mama.

