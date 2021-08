Especialista tira dúvidas sobre vacinas contra covid: "Não são experimentais"

VO Victória Olímpio

(crédito: Bárbara Cabral/Esp/CB/D.A Press)

Apesar de as vacinas contra a covid-19 já estarem sendo utilizadas há algum tempo, ainda surgem muitas dúvidas sobre a eficácia e as comprovações científicas de cada uma delas. Em entrevista ao Correio, Victor Bertollo, médico infectologista do Hospital Anchieta de Brasília, tirou as principais dúvidas sobre o assunto e explicou sobre a eficácia dos imunizantes.

"Não são vacinas experimentais, elas passaram pelos estudos pré-clínicos e pelos estudos clínicos, foram testadas em milhares de voluntários e tiveram eficácia e segurança comprovadas. Isso é válido para todas as vacinas que estão sendo utilizadas", explicou.



Victor destacoi também que percebe um certo receio na população por causa das reações e efeitos que o uso do imunizante pode causar. O médico garante que, apesar de ocorrerem efeitos leves e algumas vezes adversidades um pouco mais graves, a vacina traz muito mais benefícios do que danos.

"Como qualquer outro medicamento e qualquer outra vacina, é possível que ocorram efeitos adversos graves causados pelas vacinas, mas são extremamente raros na prática. Ela vai salvar muito mais vidas do que causar danos", afirma.

Por ser um assunto novo, o infectologista afirma que costuma ser questionado sobre a variante Delta e se as vacinas podem funcionar contra ela: "As vacinas funcionam contra a variante Delta, sim. Temos dados de efetividade da Astrazeneca e da Pfizer para essa variante".

Victor ressalta que, apesar da eficácia dos imunizantes, ainda é necessário seguir os protocolos de segurança para evitar a disseminação do vírus: "Ainda é necessário manter medidas como distanciamento social, uso de máscara e evitar aglomerações".