Menor bebê prematuro do mundo, nascida com peso de uma maçã, tem alta após 13 meses

Suranjana Tewari - BBC News

Uma bebê considerada a menor do mundo ao nascer recebeu alta de um hospital de Cingapura após 13 meses na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Kwek Yu Xuan tinha apenas 212g — o peso de uma maçã — quando nasceu e media 24 cm de comprimento.

Seu parto foi prematuro. Sua mãe deu à luz com pouco menos de 25 semanas — muito menos que a média de 40.

O recorde anterior era de uma menina nos Estados Unidos que nasceu em 2018 pesando 245g, de acordo com uma compilação elaborada pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos.

A mãe de Yu Xuan deu à luz por cesariana de emergência quatro meses antes do previsto após o diagnóstico de pré-eclâmpsia — complicação grave da gravidez associada à hipertensão arterial que pode levar à morte da mãe e do bebê.

Yu Xuan agora pesa 6,3 kg e seu estado de saúde é bom.

A menina tinha uma "chance limitada de sobrevivência", de acordo com o National University Hospital (NUH) de Cingapura, onde nasceu.

"Contra todas as probabilidades, com complicações de saúde presentes no nascimento, ela inspirou as pessoas ao seu redor com sua perseverança e crescimento, o que a torna uma bebê 'covid-19' extraordinário — um raio de esperança em meio à turbulência", disse o hospital em um comunicado.

Arquivo pessoal Yu Xuan nasceu por cesariana de emergência quatro meses antes do previsto

Durante seu período no hospital, Yu Xuan recebeu vários tipos de tratamento e precisou de diferentes máquinas para sobreviver.

Os médicos dizem que sua saúde e desenvolvimento progrediram consideravelmente sob seus cuidados e agora ela está bem o suficiente para receber alta.

Yu Xuan ainda tem doença pulmonar crônica e precisará de ajuda para respirar em casa. No entanto, os médicos do NUH dizem que ela deve melhorar com o tempo.

Sua mãe, Wong Mei Ling, disse à imprensa local que o nascimento e o tamanho de Yu Xuan foram um choque porque seu primeiro filho — um menino de quatro anos — nasceu a termo, ou seja, entre 38 e 40 semanas.

Os pais de Yu Xuan conseguiram pagar por sua longa permanência no hospital por meio de uma vaquinha virtual que arrecadou o equivalente a R$ 1,4 milhão.