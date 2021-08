Vacinação em massa apresenta resultados positivos no interior paulista

AB Agência Brasil

(crédito: Ministério da Saúde)

Em mais um dia de vacinação em massa, 61.741 moradores de Botucatu, no interior paulista, foram imunizados neste domingo (8) com a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz. A vacinação em massa no município é parte de um projeto de efetividade que está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde e a prefeitura de Botucatu, junto com a Universidade de Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), o laboratório AstraZeneca, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Fundação Bill e Melinda Gates.

O objetivo do projeto é analisar a efetividade do imunizante e monitorar eventuais efeitos adversos. Além da vacinação, a pesquisa prevê testagem da população e sequenciamento genético do vírus. A previsão é de que o estudo dure oito meses.



Segundo a prefeitura de Botucatu, 4.989 pessoas não compareceram aos postos para tomar a segunda dose do imunizante e devem, a partir de amanhã (10) procurar a unidade de saúde mais próxima de casa para completar o esquema vacinal. Outra opção é se dirigir aos ginásios Paralímpico e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia no próximo sábado (14). Neste dia, também serão imunizadas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina no dia 22 de maio.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do início da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz em Botucatu.



Para se vacinar, as pessoas devem levar CPF, documento de identificação com foto e a carteirinha de vacinação que indica a aplicação da primeira dose.

Conclusões

A imunização em massa da população tem apresentado efeitos positivos em Botucatu. Segundo o Ministério da Saúde, após a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, o número de casos de covid-19 no município caiu 80% e o número de internações pela doença, 86,7%.