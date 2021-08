Proteção segura para as gestantes

VS Vilhena Soares

Uma pesquisa americana mostrou que a vacina contra a covid-19 não gera reações graves a grávidas e mulheres que estão amamentando. Os especialistas chegaram a essa conclusão após avaliar dados de mais de 17 mil voluntárias, incluindo gestantes que se imunizaram. Os dados foram apresentados na última edição da revista especializada Jama e podem ser usados em campanhas de incentivo à vacinação.

O trabalho teve início em janeiro deste ano, com buscas on-line por mulheres não grávidas, gestantes e puérperas para participar dos testes. As voluntárias foram convidadas a descrever suas reações após receberem pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Em março, 17.525 pessoas haviam respondido às perguntas dos especialistas.

Entre as participantes, 44% estavam grávidas e 38% amamentando seus bebês. Dezoito por cento das mulheres informaram ter planos de engravidar em breve. A maioria das voluntárias (62%) recebeu a vacina produzida pela empresa Pfizer e residia nos Estados Unidos. Por meio das respostas, os especialistas constataram que grande parte das mulheres sentiu dor no local da injeção (91%). A sensação de fadiga foi relatada por 31% das voluntárias, enquanto 25% contaram ter registrado uma temperatura média de 100 °F (37°C).

Um pequeno grupo (5%-7%) informou ter notado uma diminuição no suprimento de leite pós-vacinação, mas destacaram que isso não prejudicou a amamentação de seus filhos. “Nosso estudo mostrou que não houve qualquer aumento de reações em grávidas além do que se espera de uma vacina”, declarou Linda Eckert, professora de obstetrícia e ginecologia da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e líder do estudo. “As grávidas se dão bem com a vacina”, acrescentou a pesquisadora Alisa Kachikis, coautora do trabalho.

As cientistas acreditam que os dados podem ajudar a tranquilizar as gestantes, mostrando que o imunizante não gera riscos à sua saúde. “Esperamos que essas constatações sejam um alento para essas mulheres e que elas não tenham receio em se proteger, até porque sabemos que a covid-19 pode ser extremamente danosa às gestantes. É mais uma evidência de que a vacina é segura e bem tolerada em grávidas”, frisou Eckert. “Esse é um medo comum que ouço de muitas das minhas pacientes”, complementou.

As pesquisadoras adiantam que o trabalho terá continuidade, uma vez que mais mulheres têm compartilhado suas experiências com os imunizantes. Elas também esperam expandir o estudo para outros grupos socioeconômicos. “Chegamos à marca de 20 mil mulheres inscritas nesse trabalho e novas entrevistadas continuam nos respondendo”, revelou Kachikis. “Também acreditamos que pesquisas futuras sobre novos imunizantes contra covid-19 precisam incluir gestantes e puérperas”, complementou a cientista.

Integrante do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), Gisele Zuvanov Casado ressaltou a relevância do estudo ao reforçar a segurança dos imunizantes, o que poderá incentivar as gestantes a se vacinarem. “Muitas das grávidas e puérperas se preocupam com problemas graves que podem acontecer por causa da imunização, como a trombose, por exemplo, mas sempre frisamos que o risco desses danos é ainda maior se elas contraem o novo coronavírus. Por isso, sempre pedimos para se vacinarem, pois assim como esse estudo mostra, elas não vão enfrentar problemas e nem seus bebês vão ser prejudicados”, ressaltou a especialista.

Gisele Casado assinalou que a pesquisa também ajuda a preencher lacunas presentes durante o processo de desenvolvimento das vacinas contra covid-19. “No início da pandemia, os especialistas avaliaram os imunizantes de forma mais geral, sem focar nesses grupos de maiores riscos, por causa da pressa. Não tínhamos muito tempo e precisávamos de algo efetivo rapidamente. Agora, com esses trabalhos, podemos ter uma avaliação mais minuciosa desses grupos, o que é algo muito positivo”, complementou.