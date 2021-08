Relatório inconclusivo

VS Vilhena Soares

Um relatório confidencial entregue ao presidente Joe Biden pelo serviços de inteligência dos Estados Unidos aponta como “inconclusivas” as origens da pandemia da covid-19, que matou 4,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a mídia americana, fontes da Casa Branca informaram que as indefinições quanto ao tema se devem, principalmente, à falta de dados fornecidos pela China sobre o caso.

Em resposta ao posicionamento de Washington, membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), que também realizou investigações sobre o surgimento do patógeno no início do ano, defendem que todas as teorias, incluindo a possibilidade de um vazamento em um laboratório, permanecem “sobre a mesa”. Enquanto isso, em Pequim, autoridades já se colocaram contra novas investigações sobre o novo coronavírus no país.

No final de maio, em meio a especulações crescentes sobre o surgimento do vírus, Biden pediu à inteligência americana para “redobrar seus esforços” em busca de explicações sobre as “raízes” da covid-19. Estipulou um prazo de 90 dias para os resultados.

Após a entrega do documento ultrassecreto, na terça-feira, fontes ligadas ao governo informaram que o relatório não determina se o vírus se espalhou para os humanos por intermédio de um animal ou por um possível vazamento em um centro de pesquisa da cidade chinesa de Wuhan, onde os primeiros casos da doença foram registrados. “Apesar da investigação e análise, os investigadores não chegaram a um acordo sobre uma explicação definitiva”, relatou o jornal The Washington Post, citando duas autoridades americanas anônimas, próximas ao caso.

Informações limitadas

De acordo com o The Wall Street Journal, fontes ligadas ao governo americano atribuem o vago desfecho das investigações à falta de apoio da China, que não repassou informações suficientes. O jornal assinalou que, nos próximos dias, os agentes de inteligência americanos pretendem selecionar trechos do relatório confidencial para serem divulgados ao público em geral.

Em janeiro, após meses de negociação com o governo de Xi Jinping, a OMS enviou uma missão a Wuhan também com o intuito de desvendar a origem da pandemia. No mês seguinte, os especialistas declararam que não tinham como definir de onde e como o patógeno surgiu, e que mais pesquisas eram necessárias para esclarecer o caso. “A situação atual é que todas as hipóteses sobre as origens do vírus ainda estão sobre a mesa”, declarou Michael Ryan, chefe do programa de emergências de saúde da OMS, ao comentar a iniciativa dos EUA.

Pequim, por sua vez, considerou o caso encerrado. “A China não precisa provar sua inocência”, reagiu o diretor-geral do Departamento de Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da China, Fu Cong. “Se os Estados Unidos acreditam que a China é culpada, então, devem apresentar provas”, completou. O gigante asiático pediu à OMS que, em vez de voltar a investigar centros chineses, visite o laboratório militar americano de Fort Detrick em busca de evidências sobre a origem do novo coronavírus.

No ano passado, uma pesquisa revelou que 70% das 41 primeiras pessoas que contraíram a covid, ainda em 2019, eram clientes de um mercado de frutos do mar em Wuhan. No local, também são vendidos animais selvagens, como morcegos e macacos. Análises genéticas do vírus também apontaram semelhanças do patógeno com um agente infeccioso presente em um morcego armazenado no centro de pesquisas da cidade.

Esses dados são importantes, mas não esclarecem a origem do vírus, destacou o virologista José Eduardo Levi, do Exame Imagem e Laboratório, em Brasília. “Todos esses estudos feitos até agora, incluindo esse da OMS, apontam para a possibilidade de um morcego ser o primeiro portador do vírus, mas não temos como dizer se ele passou o patógeno de forma direta ao homem, ou se tivemos um animal intermediário nesse contágio. E nem se ele estava presente naquela região de Wuhan, por mais que isso pareça o mais provável”, observou o especialista.

Para Levi, apontar a origem do vírus se torna uma tarefa ainda mais complicada com o passar do tempo. “Temos uma perda de dados considerável quando as pesquisas são feitas meses após o ocorrido. É possível, sim, definir o que aconteceu, mas isso vai se tornando mais difícil. Podemos esperar que pesquisas genéticas mais avançadas ajudem a relacionar o patógeno com uma espécie específica de morcego, por exemplo. É possível ter uma resposta nesse caminho”, opinou.