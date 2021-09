Aurora boreal na Lua cheia: Veja fotos incríveis

FC Flávio Croffi - UAI/Nerdizmo

(crédito: Thomas Pesquet/Reprodução)

Essas fotos de aurora boreal na Lua cheia são simplesmente incríveis. Elas foram tiradas por Thomas Pesquet, um astronauta francês da Agência Espacial Europeia (ESA) que está atualmente a bordo da Estação Espacial Internacional.



Ele compartilhou algumas fotos de tirar o fôleco da Aurora Astralis (as luzes do hemisfério sul). Pesquet comenta:

“Outra rodada de auroras (com certeza você ainda não se cansou delas … não é?) Não sei por que vimos tantas em poucos dias, quando mal vi uma durante toda a minha primeira missão, mas estas últimas vieram com algo a mais. Como a Lua estava alta e brilhante, iluminou as nuvens de cima, o que criou uma atmosfera distinta… e quase deixou a aurora azul. O que vem a seguir, Mãe Natureza? Amarelo? Um arco-íris gigante? E não, especialistas em fotografia, o equilíbrio da câmera foi definido como o das fotos anteriores de auroras. Uma aurora sob a lua cheia, o que poderia ser melhor?”



Com certeza uma visão única. Imagina só estar ali, presencialmente, e conferir “de perto” todo aquele show de luzes no céu do nosso planeta, do outro lado, lá do espaço! Se a gente sempre quis ver uma aurora boreal daqui de baixo, imagina só poder participar disso de cima.

As imagens de Pesquet da Aurora boreal na Lua cheia: