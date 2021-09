Teste detecta a covid-19 pelo suor em menos de um minuto

CB Correio Braziliense

Cientistas da Tailândia trabalham em um projeto que poderá deixar testes de detecção da covid-19 mais simples e menos invasivos. Eles desenvolveram um sistema capaz de identificar a presença do novo coronavírus pelo suor, com resultado obtido em menos de um minuto. A nova tecnologia rendeu resultados animadores em testes feitos em mais de 2 mil pessoas nas ruas de Bangcoc, a capital do país.

Pelo exame, gotas de suor são colhidas, com um cotonete, da axila da pessoa com suspeita de infecção. Quinze minutos depois, a haste é inserida em um tubo de vidro esterilizado com raios ultravioleta, onde a amostra é analisada. O resultado fica disponível em apenas 30 segundos. “Nossa avaliação é 95% confiável, um resultado alto e comparável ao do PCR nasal”, afirmou à Agência France-Presse (AFP) de notícias Chadin Kulsing, pesquisador da Universidade Chulalongkorn de Bangcoc e um dos criadores do teste.

A pesquisa de Kulsing é um desdobramento de um estudo em que ele e sua equipe treinaram cães farejadores para detectar, por meio da transpiração humana, casos assintomáticos de covid-19. “As pessoas infectadas pelo novo coronavírus secretam substâncias químicas distintas. Essa descoberta abre portas para o desenvolvimento de vários tipos de análises, que podem focar na identificação de odores específicos”, detalhou.

Facilidade

A Tailândia não é o primeiro país a utilizar o suor para detectar a covid-19. O Reino Unido e os Estados Unidos também iniciaram experimentos similares, mas as tecnologias não estão disponíveis. Kulsing espera que seu método de detecção, ainda em fase experimental, possa ser utilizado em breve, como alternativa ao PCR. O exame considerado padrão ouro exige um processamento mais trabalhoso, já que é feito em laboratório, além de ser mais caro, lembrou o pesquisador.

Também em entrevista à AFP, um dos participantes do teste em escala real disse aprovar a facilidade da abordagem. “É muito mais prático. Não preciso ir a um laboratório e posso continuar trabalhando enquanto espero o resultado”, disse. O país registrou quase 1,5 milhão de casos e 14 mil mortes por covid, a maioria nos últimos meses.

Cepa mu: europeus vigilantes

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) declarou, ontem, que a variante mu, identificada, pela primeira vez, em janeiro, na Colômbia, é “potencialmente preocupante”. Segundo Marco Cavaleri, chefe de estratégia de vacinas da EMA, apesar de estar focado na cepa surgida na Índia, a delta, o órgão também está “investigando outras variantes que podem se espalhar, como a lambda (identificada no Peru) e, mais recentemente, a mu”. “A mu pode ser potencialmente mais preocupante, porque pode apresentar um possível risco de imunoevasão, ou seja, de resistência às vacinas”, afirmou Cavaleri, adiantando que os especialistas europeus trocarão informações com centros de pesquisa de vacinas sobre a eficácia dos imunizantes contra a nova variante. “É preciso deixar claro que ainda não temos dados mostrando que essa cepa se espalha tão amplamente ou que tem o potencial de ultrapassar a variante delta como dominante”, enfatizou.