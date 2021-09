Doenças dos olhos podem ser primeiros sinais de demência, aponta pesquisa

CB Correio Braziliense

Paciente faz exame de vista: estudo associa deficiência à degradação cognitiva - (crédito: Lucy Nicholson/Reuters - 27/9/12 )

A degeneração macular relacionada à idade, a catarata e as doenças oculares relacionadas ao diabetes estão associadas a um risco aumentado de demência, diz uma pesquisa publicada na revista British Journal of Ophthalmology. Segundo os autores, a deficiência visual pode ser um dos primeiros sinais da degradação cognitiva, e acredita-se que a estimulação reduzida das vias sensoriais visuais acelere sua progressão.

Alguns pequenos estudos sugeriram que pode haver essa relação. A incidência das doenças oftálmicas aumenta com a idade, assim como a de enfermidades crônicas e sistêmicas, como diabetes, hipertensão, depressão, males cardiológicos e acidente vascular cerebral, que são fatores de risco aceitos para demência. Portanto, não está claro se essas condições oculares estão associadas a um risco maior de demência.

Para o estudo, os autores analisaram dados de 12.364 adultos com idades entre 55-73 anos. Os participantes foram avaliados entre 2006 e 2010 e monitorados até o início de 2021. A análise dos dados mostrou que degeneração macular relacionada à idade, catarata e doença ocular relacionada ao diabetes foram, independentemente, associados ao aumento do risco de declínio cognitivo.

Em comparação com pessoas que não tinham doenças oftálmicas no início do estudo, o risco de demência foi 26% maior naqueles com degeneração macular relacionada à idade, 11% maior nos com catarata e 61% mais elevados nos com diabetes. Embora o glaucoma não tenha sido associado a um risco aumentado de doença de Alzheimer, os autores encontraram uma relação com a demência vascular.

Como se trata de um estudo observacional, não se pode estabelecer uma relação de causa e efeito. Porém, os autores concluem, no artigo: “A degeneração macular relacionada à idade, catarata e doenças oculares relacionadas ao diabetes, mas não o glaucoma, estão associadas a um risco aumentado de demência. Indivíduos com doenças oftálmicas e sistêmicas têm maior risco de demência em comparação com aqueles com doenças oftálmicas ou sistêmicas apenas. Hipertensão, diabetes, derrame, doenças cardíacas e depressão recentemente desenvolvidas mediaram a associação entre doenças oculares relacionadas à catarata/diabetes e demência”.