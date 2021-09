Ao som de "2001": passageiros da Space X se emocionam ao ver a Terra do espaço

HM Helena Mandarino Dornelas*

Imagem da terra vista do espaço - (crédito: Reprodução / Twitter)

Após o retorno dos primeiros turistas espaciais à Terra, imagens da viagem começaram a chegar às redes sociais. Nessa terça-feira (22/9), a astronauta Sian Proctor publicou o registro de quando a tripulação abriu pela primeira vez a cúpula da nave para ver a Terra.

Nas imagens, é possível observar os tripulantes Chris Sembroski, Hayley Arceneaux, Jared Isaacman, impressionados com a cena após a abertura da cúpula de vidro do Crew Dragon.

Amazing views from Crew Dragon Resilience’s cupola. @ArceneauxHayley, @DrSianProctor, @ChrisSembroski & I were so fortunate to have this perspective and we will do all we can to share the experience with the ????. The @inspiration4x mission to inspire and support @StJude continues pic.twitter.com/jiZK8hsBJo — Jared Isaacman (@rookisaacman) September 22, 2021

Os astronautas escolheram a música "Also sprach Zarathustra", composta em 1896 por Richard Strauss, para o momento único. A música ficou conhecida por ter sido utilizada de ficção científica 2001: Uma odisseia no espaço.

A cúpula de vidro foi feita com o objetivo de promover uma experiência turística, mais visual e atraente ao público.

Projeto de Elon Musk

A missão Inspiration 4 da SpaceX foi concluída no sábado. A viagem faz parte do projeto do bilionário Elon Musk. Mesmo não sendo o primeiro a levar civis ao espaço, o voo de Musk superou os outros ao passar três dias em órbita.

Aos poucos, os integrantes da tripulação estão soltando informações nas redes sociais, mas muito ainda está sendo guardado, já que um documentário sairá em breve.

The moment when me and my amazing crew, @rookisaacman, @ArceneauxHayley, @ChrisSembroski opened up the @SpaceX cupola for the first time, a true highlight of the @inspiration4x mission. Make sure you tune into Countdown on @netflix to see more epic moments from space! @TIME pic.twitter.com/AKmturr9Du — Dr. Sian “Leo” Proctor (@DrSianProctor) September 21, 2021

* Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer