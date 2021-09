Apelo para rever o uso do paracetamol

VS Vilhena Soares

Durante a gravidez, o paracetamol, recomendado para tratar dores e febres, deve ser usado somente quando houver indicação médica, na menor dose eficaz e pelo menor tempo possível. A lista de condições é defendida por um grupo internacional de especialistas que, ao apresentá-la, chamou autoridades de saúde a reverem as regras para o uso do medicamento. Publicado na revista especializada Nature Reviews Endocrinology, o apelo é resultado da revisão de uma série de estudos científicos, publicados ao longo de 25 anos, que avaliaram os efeitos da droga em experimentos laboratoriais. De acordo com os autores, os dados sinalizam que há risco de danos à saúde do feto em decorrência do uso do medicamento pela gestante. O grupo também defende que a prescrição do remédio para grávidas siga sendo alvo de estudos científicos.

A declaração é assinada por 91 cientistas de instituições de pesquisa americanas e europeias. Nela, os autores afirmam que o paracetamol é utilizado por até 65% das gestantes nos Estados Unidos e mais de 50% das grávidas no mundo todo. “Também conhecida como acetaminofeno, essa droga é uma opção para essas mulheres porque muitas agências regulatórias, incluindo a americana e a europeia, consideram o uso apropriado durante a gestação”, relatam no documento, que tem como autor principal David Kristensen, pesquisador da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca.

Segundo o texto, pesquisas experimentais sugerem que a exposição pré-natal a essa droga pode alterar o desenvolvimento fetal. Para chegar à conclusão, a equipe revisou pesquisas que avaliaram os efeitos do paracetamol publicadas entre janeiro de 1995 e outubro de 2020. Os experimentos indicaram que a exposição de grávidas ao paracetamol pode gerar danos neurológicos e urogenitais em fetos. “Essas descobertas epidemiológicas são apoiadas por estudos laboratoriais que mostram efeitos adversos em modelos animais e celulares”, detalha.

Dessa forma, os autores propõem que, no início da gestação, as mulheres sejam aconselhadas a não usar a droga, a menos que haja indicação médica, e que, caso se mediquem com ela, minimizem os riscos usando a menor dose eficaz pelo menor tempo possível. “Consulte seu médico ou seu farmacêutico se não tiver certeza se deve usar paracetamol e antes de usar a longo prazo”, enfatizam.

Os investigadores também defendem que as agências regulatórias, como a Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos, e a European Medicines Agency (EMA), na Europa, revisem todos os dados disponíveis sobre o tema e atualizem as decisões com base nos resultados obtidos. O artigo indica ainda a necessidade de que uma avaliação de risco baseada nessas evidências seja disponibilizada para pacientes e profissionais de saúde dos países.

Realidade brasileira

No Brasil, o paracetamol também é aprovado para ser utilizado por grávidas, mas existe uma recomendação, na bula do medicamento, de que essas mulheres devem usar o medicamento apenas com o aval de um médico, explica Lucas Albanaz, clínico geral e chefe e coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia, em Brasília. “A maioria dos medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos apresenta esse tipo de aviso, mas sabemos que, por serem vendidos sem receita médica, há o risco de qualquer paciente, incluindo as grávidas, os utilizarem em excesso. Por isso, esse tipo de alerta sempre é valido”, afirma.

De acordo com o especialista, faltam dados que comprovem o possível efeito nocivo do paracetamol na saúde dos bebês, pois esse tipo de avaliação é mais difícil de ser feito. Os estudos analisados pelo grupo internacional de cientistas foram conduzidos em animais ou não estabeleceram uma relação de causa e efeito. “Não temos como gerar riscos às grávidas. Então, isso limita as análises. Só é possível fazer testes em animais ou estudos observacionais, em que avaliamos as gestantes que tomaram esse remédio em algum momento, mas, ainda assim, fica difícil bater o martelo e dizer que os danos foram gerados apenas pelo paracetamol”, explica.

Lucas Albanaz acredita que o monitoramento do uso do medicamento deve ser contínuo, já que, caso surjam evidências mais sólidas quanto a riscos a grávidas, medidas eficazes sejam tomadas com agilidade. “Isso pode, sim, acontecer. Tivemos um caso parecido com um remédio usado para náuseas nas gestantes, o ondansetrona. Ele se mostrou prejudicial e deixou de ser usado. Apenas com mais dados poderemos ter certeza se isso acontece com o paracetamol”, afirma.

Palavra de especialista

Necessidade de mais estudos

“A equipe fez um bom trabalho reunindo as evidências existentes, mas, infelizmente, muitos desses dados não são robustos o suficiente para tirar quaisquer conclusões de que o uso de paracetamol na gravidez, especialmente a utilização ocasional, causa problemas de desenvolvimento em humanos. Apenas mais pesquisas poderão confirmar essa questão. O paracetamol é eficaz na redução da dor e da febre e, portanto, continua a ser um medicamento importante, que deve ser usado pelas grávidas quando necessário. Claro, grávida ou não, ninguém deve tomar um remédio sem precisar dele, por mais tempo do que o necessário ou em uma dose maior do que deveria. Essas são recomendações pertinentes.”

Sarah Stock, obstetra e pesquisadora do Instituto Usher da Universidade de Edimburgo, em um comentário na revista Nature Reviews Endocrinology

OMS recomenda mais duas drogas para evitar a internação por covid

crédito: Martin Bureau/AFP - 4/3/21

Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendaram o uso conjunto de dois anticorpos monoclonais para tratar pacientes com covid-19 que têm alto risco de internação hospitalar. A orientação foi divulgada em um guia de cuidados médicos criado pela instituição e também na edição de ontem da revista científica British Medical Journal (BMJ). Os pesquisadores passaram a defender a terapia à base dos anticorpos criados em laboratório após analisarem pesquisas clínicas que mostram resultados positivos das drogas casirivimabe e imdevimabe em infectados pelo novo coronavírus.

A recomendação foi feita pelo Grupo de Desenvolvimento de Diretrizes (GDG), uma iniciativa da OMS para fornecer orientações atualizadas e confiáveis sobre tratamentos da covid-19. Os autores indicam o uso dos medicamentos para dois perfis de pacientes: aqueles com covid não grave, mas que estão em maior risco de hospitalização e indivíduos com covid-19 grave ou crítica que são soronegativos. “Isso significa que eles não apresentam uma resposta de anticorpos à doença”, explicou a equipe durante um painel de entrevistas promovido pelo BMJ.

Segundo o grupo, a orientação é baseada em novas evidências de três estudos que ainda não foram avaliados por especialistas (pares), mas mostram sinais significativos de que o casirivimabe e o imdevimabe reduzem o risco de hospitalização e a duração dos sintomas em pessoas com maior risco de ter covid grave, como não vacinados, idosos ou pacientes imunossuprimidos.

Os dados do estudo Recovery, outra iniciativa da OMS voltada para o enfrentamento à covid-19, também foram considerados na decisão. Nesse caso, o casirivimabe e o imdevimabe reduziram a mortalidade em 49% dos pacientes soronegativos e em 69% nos casos graves da doença. “Para todos os outros pacientes com covid-19, é improvável que quaisquer benefícios desse tratamento com anticorpos sejam significativos”, destaca a equipe do GDG.

Alto custo

Usadas conjuntamente, as duas drogas conseguem se ligar à proteína spike do Sars-CoV-2, neutralizando a capacidade do vírus causador da covid-19 de infectar as células humanas. Os especialistas da OMS também reconheceram alguns obstáculos que podem atrapalhar o uso dos dois medicamentos, como alto custo, que pode limitar a adoção da abordagem em países de baixa e média renda. Há ainda o risco de que os anticorpos produzidos em laboratório tenham o efeito reduzido em possíveis novas variantes do coronavírus.

No guia, os especialistas reforçam recomendações anteriores da OMS para o tratamento da covid-19, como o uso de bloqueadores da interleucina-6, uma proteína envolvida na resposta inflamatória do corpo, e de corticosteroides para pacientes com quadro grave da doença. A equipe se posiciona ainda contra o uso de ivermectina e hidroxicloroquina independentemente da gravidade da infecção.