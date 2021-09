EUA: Pica-pau que inspirou desenho animado está extinto

CB Correio Braziliense

(crédito: Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos/Divulgação)

O pica-pau-bico-de-marfim (Campephilus principalis), ave que inspirou o famoso desenho animado, e outras 22 espécies de animais foram considerados extintos pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Fazem parte da lista pássaros, peixes, mexilhões e outros animais selvagens. Segundo o anúncio, feito ontem pelo governo americano, as mudanças climáticas e outros problemas ambientais desencadeados pelas atividades humanas têm tornado esses desaparecimentos cada vez mais comuns.

Os responsáveis pela busca de animais silvestres no país informaram que é rara a desistência para localizar uma planta ou um animal, mas que os esforços para encontrar essas 23 espécies foram “esgotados”. Supostamente, o pica-pau-bico-de-marfim, teria sido visto nas últimas décadas, o que desencadeou uma busca incessante nos pântanos dos estados americanos de Arkansas, Louisiana, Mississippi e Flórida. Apesar do trabalho dedicado dos especialistas, o animal não foi encontrado.

A União Internacional para a Conservação da Natureza, uma organização com sede na Suíça que rastreia animais extintos em todo o mundo, ainda não considera a famosa ave como extinta porque acredita que alguns pássaros existam em Cuba. Apesar da declaração de ontem, o governo americano não descarta a possibilidade de uma ou mais das 23 espécies listadas surgirem.

No entanto, os indicativos de desaparecimento de animais no planeta não são favoráveis. Em todo o mundo, 902 espécies fazem parte da lista de extinção, e especialistas trabalham com a possibilidade de que esse número seja maior, considerando, por exemplo, animais que nunca foram identificados oficialmente. A estimativa é de que a flora e a fauna estejam desaparecendo a uma taxa mil vezes maior do que o “normal”.