Tubo de ensaio / Fatos científicos da semana

Segunda-feira, 11

Vinícola milenar da época bizantina

As autoridades israelenses apresentaram os vestígios de um impressionante complexo de produção de vinho da época bizantina, localizado no sul do país, perto da Faixa de Gaza. Seria a maior vinícola daqueles tempos, com uma produção anual de dois milhões de litros, segundo as estimativas. Nas escavações realizadas em Yavne, uma cidade que está em plena expansão, os arqueólogos desenterraram, nos últimos dois anos, um vasto local de produção de vinho de 1,5 mil anos. Lá, encontraram grandes prensas, milhares de fragmentos de garrafas e locais de armazenamento do vinho. Nada no local indica que se tratava de um vinhedo bucólico, mas, sim, de uma fábrica. Foram descobertas cinco prensas de cerca de 225m2 para amassar uvas, dois grandes barris octogonais para acumular o mosto e dois fornos de olaria para aquecer a argila das ânforas alongadas, chamadas “vasilhas de Gaza”, nas quais o vinho envelhecia. Por decisão da Autoridade Israelense de Antiguidades, o complexo de Yavne será protegido e fará parte de um parque arqueológico aberto ao público.

Terça-feira, 12

Nova frota de satélites de observação da Terra

A sociedade americana Planet, que opera 200 satélites de observação diária da Terra, anunciou que pretende lançar uma nova frota, com equipamentos mais precisos, capazes de distinguir marcas viárias no solo. A nova função, que estará disponível a partir de 2023, poderá ser usada pelo Google, um dos principais clientes da Planet, para seu serviço cartográfico Google Maps. “É um satélite completamente novo”, disse Robbie Schingler, ex-membro da Nasa e cofundador da Planet, em 2010. “Os dados são mais rápidos, a resolução é melhor”, citou. O anúncio, feito durante a conferência anual da empresa, evidencia o dinamismo do mercado dos nanossatélites, em plena expansão. As aplicações são múltiplas: podem ser ambientais (para identificar desmatamento ilegal ou o estado dos cultivos), mas também de defesa (vigiar movimentos de tropas ou a atividade de um aeroporto). Também podem servir em operações de resgate, por exemplo pela observação da propagação de um incêndio.

Quarta-feira, 13

Cerveja no cardápio há 2,7 mil anos

Um estudo publicado na revista Current Biology comprova que a paixão dos humanos por queijo azul e cerveja é bem antiga, e que esses produtos já eram produzidos degustados há 2,7 mil anos. Os cientistas fizeram essa descoberta analisando amostras de excrementos humanos encontradas no coração da mina de sal de Hallstatt, nos Alpes austríacos. Frank Maixner, microbiologista do Instituto de Pesquisas Eurac de Bolzano, na Itália, disse ter ficado surpreso em saber que os mineiros de mais de dois milênios atrás eram suficientemente avançados para “utilizar a fermentação de forma intencional”. “Isso é muito sofisticado na minha opinião”, ressaltou o autor principal do estudo, acrescentando: “É algo que não esperava para aquela época.” Segundo os pesquisadores, trata-se da primeira evidência, até agora, da maturação do queijo na Europa. “Cada vez fica mais claro que não só as práticas culinárias pré-históricas eram sofisticadas, como os complexos alimentos processados, assim como a técnica da fermentação, tiveram um papel de destaque na nossa história alimentar primitiva”, afirmou Kerstin Kowarik, do Museu de História Natural de Viena.

Quinta-feira, 14

Subnotificação de covid-19 na África

O número real de contaminações por covid-19 na África é sete vezes maior do que o registrado nos balanços oficiais, que não levam em conta os assintomáticos e não detectados por falta de testes, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS). “Em 10 de outubro de 2021, o número acumulado de casos de infecção por covid-19 foi estimado em 59 milhões na África, um número sete vezes maior do que os mais de oito milhões de casos oficialmente notificados”, assinala comunicado da agência das Nações Unidas. “Desde o início da pandemia, e até 10 de outubro, os países africanos realizaram mais de 70 milhões de testes, o que representa uma ínfima parcela dos 1,3 bilhão de habitantes do continente”, acrescenta o documento.

Sexta-feira, 15

China inicia sua mais longa missão espacial

Três astronautas — entre eles, uma mulher — decolaram na madrugada de hoje (ontem à tarde, no horário de Brasília) para a estação espacial chinesa em construção, onde ficarão seis meses, um tempo recorde para o gigante asiático. Um foguete Longa Marcha 2F lançou a espaçonave Shenzhou-13 às 00h23 locais do centro de lançamento de Jiuquan, no Deserto de Gobi, noroeste do país. Os três astronautas vão se acoplar ao módulo Tianhe (Harmonia Celestial), o único já em órbita dos três que formarão a estação espacial, com a missão de continuar a construção, verificar o equipamento e conduzir alguns experimentos científicos. O trio também fará duas ou três saídas no espaço. Dessa forma, dobrarão o recorde de duração de uma missão tripulada chinesa, estabelecido em setembro pelos astronautas da Shenzhou-12, que passaram três meses noTianhe. É a quinta missão das 11 (tripuladas e não tripuladas) que serão necessárias para a construção da estação espacial chinesa, prevista para estar pronta no fim do próximo ano.