Fiocruz recebe nova remessa de IFA neste domingo

AB Agência Brasil

(crédito: Myke Sena/MS)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá neste (24) mais uma remessa do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). O desembarque da carga está previsto para às 5h50, no Aeroporto Internacional do Rio , na Ilha do Governador, zona norte da cidade.



De acordo com a Fiocruz, a quantidade será suficiente para fabricar cerca de 5,6 milhões de doses do imunizante contra covid-19 Oxford/AstraZeneca.