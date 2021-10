Por que elefantes africanos estão nascendo sem presas

Redação - BBC News Mundo

Cada vez mais elefantas nascem sem presas no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique.

Um estudo recém-publicado na revista Science sugere que isso se deve a uma resposta evolutiva à matança brutal a que esses animais foram submetidos por seu marfim durante 15 anos de guerra civil.

A caça furtiva para obter as presas financiou parte das atividades dos dois lados e levou a espécie à beira da extinção.

Especialistas em elefantes que trabalham no parque começaram a notar o fenômeno após o fim do conflito, em 1992. Eles descobriram que, antes da guerra, cerca de 18,5% das fêmeas nasceram sem presas e, desde o fim da guerra, essa porcentagem aumentou para 33%.

Populações massacradas

A guerra civil em Moçambique opôs forças governamentais e insurgentes anticomunistas entre 1977 e 1992.

Durante a guerra, 90% da população de elefantes de Moçambique foi massacrada por combatentes de ambos os lados, para vender marfim e comprar armas e munições.

Getty Images A guerra civil de Moçambique exterminou 90% da população de elefantes do país

Da mesma forma que herdamos a cor dos olhos ou o tipo sanguíneo, os genes são responsáveis ??por um elefante herdar as presas de seus progenitores.

Na guerra, elefantes sem presas eram ignorados pelos caçadores, o que tornava mais provável que eles transmitissem esses genes a seus descendentes.

Gene 'prejudicial'

Os pesquisadores há muito tempo suspeitavam que o nascimento sem presas, visto apenas em elefantes fêmeas, estava ligado ao gênero.

Depois que os genomas dos elefantes com e sem presas foram sequenciados, as análises revelaram que isso estava ligado a uma mutação no cromossomo X que era fatal para os machos, que eles não podiam se desenvolver adequadamente no útero, e que era dominante nas fêmeas.

O coautor do estudo, professor Robert Pringle, da Princeton University, em New Jersey, Estados Unidos, observa que essa descoberta pode ter vários efeitos de longo prazo para a espécie.

Getty Images Da mesma forma que herdamos a cor dos olhos ou o tipo sanguíneo, os genes são responsáveis ??por um elefante herdar as presas de seus progenitores

Como essa característica é fatal para a prole dos machos, é possível que isso signifique que menos elefantes estão nascendo no geral.

Isso atrasaria a recuperação dessa espécie, da qual existem cerca de 700 exemplares no parque nacional.

"Nascer sem presas pode ser vantajoso durante a guerra, mas tem um custo", diz Pringle.

Outro possível efeito é o impacto na paisagem, pois o estudo também revela que elefantes com e sem presas comem plantas diferentes.

Reversível

No entanto, Pringle enfatiza que a situação pode ser reversível, à medida que as populações se recuperam e não estão mais à beira da extinção.

"Portanto, esperamos que essa síndrome diminua, desde que as perspectivas de conservação continuem tão positivas quanto tem sido recentemente", diz o professor.

"Há uma grande tempestade de notícias deprimentes sobre a biodiversidade, os humanos e o meio ambiente. Acho também importante ressaltar que há alguns pontos positivos", completa.

