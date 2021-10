Covid-19: estudo reforça necessidade de pacientes oncológicos receberem dose extra

CB Correio Braziliense

Os pesquisadores constataram que os analisados apresentaram níveis mais baixos de anticorpos que respondem especificamente às variantes alfa, beta e delta do coronavírus - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um novo estudo, realizado no Reino Unido, reforça a necessidade de as pessoas em tratamento contra o câncer receberem uma dose de reforço da vacina contra covid-19. Os cientistas britânicos observaram que pacientes oncológicos imunizados apresentaram uma diminuição nos níveis de anticorpos neutralizantes que combatem as variantes mais transmissíveis do patógeno Sars-CoV-2, como a delta. Os resultados da pesquisa foram apresentados na última edição da revista especializada Nature Cancer.

“Embora as pessoas que sofrem com tumores tenham sido priorizadas durante a vacinação, elas não foram incluídas nos estudos de desenvolvimento desses fármacos protetivos, portanto, pouco se sabe sobre sua resposta à infecção após estarem imunizadas”, observou, em um comunicado à imprensa, Samra Turajlic, pesquisador do Francis Crick Institute e autor principal do estudo científico.

No trabalho, os especialistas avaliaram 585 pacientes com câncer, que foram vacinados com o imunizante da Oxford/AstraZeneca ou da Pfizer/BioNTech. Os pesquisadores constataram que os analisados apresentaram níveis mais baixos de anticorpos que respondem especificamente às variantes alfa, beta e delta do coronavírus, mesmo após a segunda dose — principalmente, aqueles com tumores sanguíneos.

Em um segundo estudo, os cientistas avaliaram 118 pacientes com câncer não vacinados, que foram infectados com o vírus Sars-CoV-2 e desenvolveram uma proteção natural contra a enfermidade. Os pesquisadores verificaram que os anticorpos de defesa gerados pela infecção perderam a força contra as variantes, e que pacientes com tumores sanguíneos também estavam menos protegidos.

“Com base nos resultados das duas pesquisas, com imunizados e não vacinados, concluímos que as pessoas com problemas oncológicos com origem no sangue estão mais suscetíveis a essa infecção”, destacaram os autores do estudo. Os pesquisadores defendem que as pessoas com câncer também devem receber doses de reforço, assim como os imunodeprimidos e idosos. “Essa medida é de extrema importância para a proteção desse grupo, especialmente nesse momento, em que a transmissão comunitária de variantes preocupantes está em alta”, frisaram os pesquisadores.