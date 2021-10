Saiba quais são os cinco maiores medos do ser humano

VO Victória Olímpio

(crédito: Ministério da Saúde/Divulgação)

O ser humano é repleto de emoções que esboça em determinadas situações, seja felicidade, raiva, tristeza ou o medo. Muitas vezes podendo parecer abstrato, esse último pode mexer não somente com o lado psicológico como físico de cada um. É normal que todos tenham medo de alguma coisa.

A psicóloga Ana Luiza Fanganiello explica que apesar dos medos de uma forma geral serem considerados emocionais, é necessário entender que o ser humano não consegue separar o que é emocional do que é físico.

"Quando você tem uma reação a uma situação que te deixa desconfortável, com medo, você tem reações físicas. Você treme ou você pode ter uma contração muscular. Essa descarga de adrenalina é física, mas é comandada pelo sistema emocional, uma coisa não separa a outra", explica Fanganiello.

No período pandêmico, a psicóloga aponta alguns medos mais apresentados, de uma forma geral. Confira algumas fobias do ser humano:

Sociofobia

É o medo de ser julgado, analisado e rejeitado em situações de interação social. A pessoa com fobia social também medo de sair, socializar e se relacionar com outras pessoas, ou estar em uma sociedade que seja maior do que a bolha que a pessoa está acostumada a viver.

Relacionamento

Também conhecida como malaxofobia, o medo de ter um relacionamento está ligado ao receio de criar intimidade nas relações ou laços emocionais. No geral, essa situação é gerada pela fobia de se relacionar amorosamente com alguém e acabar se machucando psicologicamente e se magoando.

Morte

O medo da morte é uma situação que mesmo tendo consciência de ser um fator natural, o pensamento é desagradável para muitas pessoas. O medo também pode ser chamado de tanatofobia. O termo vem do grego sendo 'thanato' morte e 'phobos' está relacionado a temer ou ter medo.

Envelhecimento

O medo do envelhecimento é definido pela aversão do processo de envelhecimento. Apesar de também ser um fator comum, a gerontofobia, como pode ser chamada, é a sensação que as pessoas sentem sobre a percepção do tempo.

Transfobia ou LGBTfobia

Mais ligado ao medo social, a transfobia são uma série de atitudes, sejam de sentimentos ou ações negativas, discriminatórias ou preconceituosas contra pessoas se reconhecem como tal. A fobia também pode estar ligada ao medo de aceitar que uma pessoa possa ser diferente.