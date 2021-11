Meio ambiente: foto do aumento do nível do mar com aquecimento global vence prêmio

BBC Geral

(crédito: Antonio Aragon Renuncio)

O fotógrafo espanhol Antonio Aragón Renuncio venceu o prêmio Fotógrafo Ambiental do Ano de 2021 por sua foto de uma criança dormindo dentro de uma casa destruída pela erosão costeira na praia de Afiadenyigba, em Gana.

A imagem, batizada de Os Filhos da Maré Alta, chama a atenção para o aumento do nível do mar em países da África Ocidental, entre eles Gana.

Renuncio recebeu 10 mil euros (equivalente R$ 63,3 mil) pelo prêmio.

O concurso Fotógrafo Ambiental do Ano, agora em seu 14º ano, mostra algumas das fotografias ambientais mais inspiradoras do mundo.

O prêmio celebra a capacidade da humanidade de sobreviver e inovar, e apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Os vencedores da competição deste ano foram revelados na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) em Glasgow.

Veja abaixo outras fotos vencedoras do concurso, com as descrições dadas pelos próprios fotógrafos.

Categoria Jovem Fotógrafo Ambiental do Ano: Inferno, de Amaan Ali, registrado em Yamuna Ghat, Nova Déli

Amaan Ali

"Um menino lutando contra incêndios em uma floresta perto de sua casa em Yamuna Ghat, em Nova Déli, na Índia."

Prêmio de Resiliência: Sobreviver para Viver, de Ashraful Islam, registrada em Noakhali, Bangladesh

Ashraful Islam

"Rebanhos de ovelhas procuram grama no solo rachado. As secas extremas em Bangladesh têm criado dificuldades para todos os seres vivos."

Vencedora da categoria Cidades Sustentáveis: Transição para Emissão Zero - Fotobiorreator, de Simone Tramonte, registrada em Reykjanesbær, Islândia

Simone Tramonte

"Um fotobiorreator nas instalações da Algalif em Reykjanesbaer, Islândia, produz [o composto químico] astaxantina sustentável usando energia geotérmica limpa. A Islândia deixou combustíveis fósseis para trás em troca de eletricidade e calor de fontes renováveis."

Vencedora da categoria Ação Climática: O Último Respiro, de Kevin Ochieng Onyango, registrada em Nairóbi, Quênia

Kevin Ochieng Onyango

"Um menino respira o ar de uma planta, com uma tempestade de areia se formando ao fundo, em uma representação artística das mudanças que virão."

Vencedora da categoria Água e Segurança: Barreira Verde, de Sandipani Chattopadhyay, registrada no rio Damodar, Bengala Ocidental, Índia

Sandipani Chattopadhyay

"Estações irregulares de monções e secas causam a proliferação de algas no rio Damodar, na Índia. A proliferação de algas evita que a luz penetre na superfície e evita a absorção de oxigênio pelos organismos que vivem abaixo dessa camada de algas, afetando a saúde humana e os habitats naturais da região."

Vencedora da categoria Ambientes do Futuro: Inundação, de Michele Lapini, registrada no rio Panaro, Modena, Itália

Michele Lapini

"Uma casa está submersa pela inundação do rio Panaro no Vale do Pó por causa de fortes chuvas e do derretimento da neve."

Aqui abaixo estão outras imagens selecionadas na competição.

Pesca no Rio, por Ashraful Islam, registrada em Sirajgong, Bangladesh

Ashraful Islam

"Algas se acumulam e tomam todo o rio. Então, muitos barqueiros vêm aqui pescar na água, repleta de musgo verde."

Secando Incenso, de Azim Khan Ronnie, registrada em Hanói, Vietnã

Azim Khan Ronnie

"Trabalhadores vietnamitas sentam-se rodeados de milhares de bastões de incensos em Quang Phu Cau, vilarejo em Hanói, no Vietnã, onde esses bastões são tradicionalmente produzidos há centenas de anos. O incenso desempenha um papel importante na vida espiritual do povo vietnamita."

Filhote Fisgado, de Celia Kujala, registrada na Ilhas Coronado, Baja California, México

Celia Kujala

"Eu encontrei esse filhote de leão-marinho da Califórnia com um anzol na boca. Durante o mergulho, ele ficou perto de mim e parecia estar pedindo ajuda."

O Jardim do Nemo, de Giacomo d'Orlando, registrada em Noli, Itália

Giacomo d`Orlando

"O Jardim do Nemo representa um sistema alternativo de agricultura especialmente voltado a áreas nas quais as condições ambientais dificultam muito o crescimento das plantas. Este projeto autossustentável visa tornar a agricultura subaquática uma solução ecológica viável para neutralizar as crescentes pressões das mudanças climáticas no futuro."

Ambiente Confinado em Plástico, por Subrata Dey, registrada em Chittagong, Bangladesh

Subrata Dey

"Eu fiz esta foto de uma fábrica de reciclagem de plástico em Chittagong, Bangladesh. A reciclagem de plástico ajuda a proteger o meio ambiente da poluição do plástico e das emissões de gases de efeito estufa."

Energia Limpa, de Pedro de Oliveira Simões Esteves, registrada na Serra de São Macário, Portugal

Pedro de Oliveira Simões Esteves

"Turbinas de energia eólica, momentos antes do pôr do sol sobre as montanhas em um dia nublado."

