Tataravô dos Macbooks vendido por US$ 400 mil

CB Correio Braziliense

Um computador Apple original, construído à mão por Steve Jobs e Steve Wozniak há 45 anos, foi vendido por US$ 400 mil em um leilão na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi um valor bem abaixo do previsto. Esperava-se que o funcional Apple-1, tataravô dos elegantes Macbooks de cromo e vidro de hoje, alcançasse US$ 600 mil. O chamado Chaffey College Apple-1 é um dos 200 feitos por Jobs e Wozniak no início da odisseia da empresa, que passou de um empreendimento de garagem a um gigante de US$ 2 trilhões. O computador é ainda mais exclusivo porque é revestido de madeira koa, nativa do Havaí. Apenas alguns dos 200 originais foram feitos com esse material. Jobs e Wozniak vendiam o Apple-1 por peças. "Esse é um tipo de cálice sagrado para os colecionadores de eletrônicos antigos e tecnologia informática", explicou o especialista em Apple-1 Corey Cohen ao Los Angeles Times. Segundo a casa de leilões John Moran Auctioneers, o dispositivo, que vem com um monitor de vídeo Panasonic 1986, teve apenas dois proprietários: um professor de eletrônica e um de seus alunos, que comprou a peça por US$ 650.