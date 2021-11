Observadores criticam a falta de metas objetivas

CB Correio Braziliense

Representantes da sociedade civil, ambientalistas, cientistas e observadores do mundo todo deixam a COP26 aliviados pelo fato de a conferência ter conseguido formatar um acordo, mas criticaram a falta de balizas mais específicas para atingir metas de redução das emissões e de elevação da temperatura global.

Para a jovem ativista Greta Thunberg, que ajudou a mobilizar milhares de jovens na COP26, a conferência sobre o clima foi puro "blá-blá-blá". Em publicação no Twitter, a sueca escreveu que "o verdadeiro trabalho continua fora dessas salas. E nunca, nunca nos renderemos".

"O que este texto está tentando fazer é tapar buracos e iniciar um processo", resumiu Helen Mountford, do World Resources Institute. O texto "é tímido, é fraco e a meta de 1,5º C mal está viva, mas dá um sinal de que a era do carvão está acabando. E isso é importante", contemporizou a diretora executiva do Greenpeace, Jennifer Morgan.