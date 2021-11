Aquecimento alterou todas a zonas vitais

CB Correio Braziliense

As mudanças climáticas afetaram todas as zonas vitais da Terra, alertam, em artigo publicado na revista Global Change Biology, cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália. A equipe avaliou os efeitos do aquecimento global em 45 regiões biogeográficas distintas — caracterizadas por diferenças de temperatura, precipitação e aridez —, considerando as espécies e os ecossistemas existentes em cada uma delas. Todas sofreram transformações desde o início dos anos 1900. "Descobrimos que 27 milhões de quilômetros quadrados, ou 18,3% da massa terrestre do planeta, foram impactados", relata, em comunicado, James Watson, um dos autores do estudo. Canadá, Estados Unidos, Rússia e norte da Europa têm as áreas mais afetadas. A pesquisa mostra ainda que, mantido o ritmo das emissões, a extensão dos estragos deve triplicar nos próximos 50 anos.