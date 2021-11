Em breve, o voo orbital do Starship

CB Correio Braziliense

O bilionário Elon Musk informou que o foguete Starship, desenvolvido por sua empresa SpaceX e escolhido pela Nasa para ser o responsável pelo retorno de americanos à Lua, fará seu primeiro voo orbital no início de 2022. "Esperamos fazê-lo em janeiro, talvez em fevereiro", disse Musk ao discursar para cientistas na Academia Nacional de Ciências. O Starship já fez vários voos suborbitais e a SpaceX, finalmente, conseguiu pousar a espaçonave projetada para ser reutilizável. Musk espera que a autorização do Regulador Federal de Aviação Civil (FAA) dos Estados Unidos seja entregue antes da virada de ano. "Esperamos tentar uma dúzia de lançamentos no próximo ano. Talvez mais", antecipou. O foguete da SpaceX fará parte do programa Artemis, da Nasa. A espaçonave terá que orbitar a Lua e enviar astronautas de e para a superfície lunar, não antes de 2025.