Mulheres e fumantes podem perder anticorpos mais rápido

(crédito: CHARLY TRIBALLEAU)

A idade, o sexo e o tabagismo são fatores que podem atenuar a proteção contra a covid-19 desencadeada pela vacina da Pfizer. A conclusão faz parte de um estudo conduzido no Japão com 365 profissionais de saúde, avaliados três e seis meses depois de receberem as duas doses da fórmula protetiva. Os resultados, ainda não revisados por pares, foram divulgados, neste mês, na plataforma medRxiv.

A equipe de cientistas, liderada por Yushi Nomura, do National Hospital Organization Utsunomiya, coletou e analisou amostras de sangue de 250 mulheres e 115 homens, com idade média de 44 anos, para quantificar a produção de anticorpos contra o coronavírus. Como já apontado por outros estudos, o grupo japonês constatou que, de forma geral, os participantes mais velhos apresentaram "níveis de anticorpos significativamente mais baixos".

Analisando os dados mais a fundo, chegou-se a outras características que podem comprometer a condição imunológica contra a covid-19. Por exemplo, problemas de saúde, como a hipertensão, o diabetes e a ingestão excessiva de álcool, não interferiram na produção de anticorpos, diferentemente do tabagismo. Há uma "diferença significativa" entre as taxas de anticorpos em voluntários que fumam e os que não fumam.

Já na análise ajustada por idade, o tabagismo foi o único fator associado a títulos de anticorpos mais baixos. A taxa média de queda nos níveis de proteção considerando o terceiro e o sexto mês foi de 29,4%. Avaliando apenas a questão do sexo, os níveis protetivos atenuaram significativamente entre o terceiro e o sexto mês nas mulheres — a taxa de declínio foi 6,5% mais rápida do que a constatada em homens.

No texto, a equipe enfatiza que "os níveis de anticorpos podem ser afetados por diferentes fatores em diferentes momentos" e que o objetivo da pesquisa é justamente "explorar as variáveis clínicas associadas" à infecção pelo novo coronavírus e à imunização.

Vacina da Pfizer:"100%" de proteção em adolescentes

Resultados de um ensaio clínico com mais de 2.200 pessoas indicam que a vacina da Pfizer é "100%" eficaz em adolescentes com idade entre 12 a 15 anos, informou, ontem, a farmacêutica. Os dados foram coletados entre novembro de 2020 e setembro de 2021 e são referentes a jovens que tinham recebido a segunda dose do imunizante havia quatro meses. Entre os adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de covid-19. No grupo vacinado, não foram registrados casos de infecção. O estudo não foi divulgado em uma revista científica, quando há a revisão de especialistas. Segundo a empresa, ele deve servir de base para o pedido de autorização completa do uso da vacina, não em caráter de emergência, "nos Estados Unidos e no mundo".