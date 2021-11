Vacina da Pfizer:"100%" de proteção em adolescentes

CB Correio Braziliense

Resultados de um ensaio clínico com mais de 2.200 pessoas indicam que a vacina da Pfizer é "100%" eficaz em adolescentes com idade entre 12 a 15 anos, informou, ontem, a farmacêutica. Os dados foram coletados entre novembro de 2020 e setembro de 2021 e são referentes a jovens que tinham recebido a segunda dose do imunizante havia quatro meses. Entre os adolescentes que receberam o placebo, houve 30 casos de covid-19. No grupo vacinado, não foram registrados casos de infecção. O estudo não foi divulgado em uma revista científica, quando há a revisão de especialistas. Segundo a empresa, ele deve servir de base para o pedido de autorização completa do uso da vacina, não em caráter de emergência, "nos Estados Unidos e no mundo".