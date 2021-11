Vídeo: mulher produz leite materno rosa e viraliza no Tik Tok

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Tik Tok)

Mãe de primeira viagem, a americana Jo Johnson Overby, viralizou no Tik Tok após mostrar as diferentes colorações de seu leite. Um deles bem branquinho e o outro cor-de-rosa.

"Ninguém me disse que quando eu tivesse um bebê, se eu escolhesse amamentar, meu leite viria em uma variedade de cores", ela diz no vídeo.

Em seguida, ela explica o porque do leite estar colorido. "É sangue. Mas o bebê pode beber”.

Nos comentários do vídeo, várias mães fizeram relatos como: "O meu estava com uma cor verde bem fraquinha outro dia e eu fiquei 'o que é isso?'. Comer vegetais verdes dá nisso", escreveu. Uma resposta embaixo disse que "pode ser azul também".

"Quanto mais eu descubro sobre gravidez, menos eu tenho vontade de ter filhos", disse outra.

Outra usuária agradece o conteúdo. "Obrigada a vocês mães que estão ajudando todas nós antes de nos tornarmos mães. Eu ia ter um ataque cardíaco", brincou.

Até o momento da publicação desta matéria o vídeo já teve 15 milhões de visualizações e mais de 2 milhões de curtidas



Qual é a explicação para o leite materno rosa?



Apesar de não ser comum, o leite cor-de-rosa pode acontecer com qualquer mãe e, na maioria dos casos, não é uma situação preocupante.

Pode ser uma consequência de bombinhas de extração de leite, como no caso de Jo, que causa um sangramento. Se for por isso, a coloração vai voltando ao normal à medida que mais leite flui dos seios.

O leite também pode variar a cor em razão de um crescimento benigno no duto de leite, conhecido como papiloma intraductal, ou do aumento do fluxo sanguíneo para os seios, condição conhecida como síndrome do tubo enferrujado, o que pode causar uma coloração amarronzada.

Em alguns casos, o leite cor-de-rosa pode indicar mastite, uma inflamação aguda dos tecidos da mama, que pode vir acompanhada de infecção bacteriana ou até câncer de mama. Se essa for a situação, a tonalidade rosa não diminui com o passar dos dias.

A bactéria Serratia marcescens também pode alterar a cor do leite, em uma condição mais séria que pode levar à uma série de doenças e à morte. No entanto, ela é observada com mais frequência em ambientes de terapia intensiva.