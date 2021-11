Novos desafios

CB Correio Braziliense

"Condições climáticas adversas não levam necessariamente ao colapso ou a privações sociais. Sociedades bem organizadas e com recursos foram capazes de se adaptar e explorar as novas oportunidades. Claro, com a crescente secura prevista para o século 21, as medidas de adaptação necessárias hoje devem ser diferentes e muito mais ambiciosas do que no passado, o que reforça ainda mais a necessidade de se reduzir as emissões de CO2 em grande escala o mais rápido possível."

Adam Izdebski,

pesquisador do Instituto

Max Planck para a Ciência

da História Humana