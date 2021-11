Pfizer trabalha em nova versão

CB Correio Braziliense

A Pfizer informou que começou a trabalhar, na sexta-feira, em uma nova versão de sua vacina direcionada para a variante ômicron, no caso de o imunizante atual não ser suficientemente eficaz contra essa cepa. O diretor executivo da farmacêutica americana, Albert Bourla, disse que, "em poucas semanas", a empresa "saberá o essencial do que precisamos saber" sobre impactos na eficácia. Se a constatação for de queda na proteção, algumas etapas já terão sido concluídas. "Fizemos nosso primeiro modelo de DNA, que é a primeira etapa do desenvolvimento de uma nova vacina (…) Em 95 dias, teremos a nova vacina contra a ômicron", afirmou.