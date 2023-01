Morre Jeff Beck: quais os riscos e como se proteger da meningite bacteriana

André Biernath - @andre_biernath - Da BBC News Brasil em Londres

Jeff Beck, considerado um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, morreu aos 78 anos.

A família do músico compartilhou a notícia nas redes sociais. "Depois de contrair uma meningite bacteriana, ele faleceu pacificamente ontem (10/1). Pedimos privacidade enquanto processamos essa tremenda perda", conclui a nota.

Beck substituiu o também guitarrista Eric Clapton na banda The Yardbirds e, anos mais tarde, formou um novo grupo em parceria com o cantor Rod Stewart.

Segundo a BBC News, "o timbre, a presença e, principalmente, o volume de Beck redefiniram o uso da guitarra na música dos anos 1960 e influenciaram movimentos como o heavy metal, o jazz-rock e até o punk".

Mas o que é a meningite bacteriana, causa da morte do guitarrista? Conheça a seguir as causas, as formas de transmissão, os grupos de risco, os métodos de diagnóstico, o tratamento e a prevenção dessa doença.

O que é a meningite bacteriana?

Em resumo, a meningite é um processo inflamatório que afeta as meninges, membranas que revestem e protegem o cérebro e a medula espinhal.

Essa inflamação pode ser causada por vários agentes. Os mais comuns são os vírus e as bactérias.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos aponta que, apesar de ser mais comum, a meningite viral é menos agressiva e a grande maioria dos pacientes se recupera.

Já a meningite bacteriana — que, como o próprio nome indica, é causada por bactérias — costuma ser mais grave.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) estima que entre 20 e 30% dos pacientes diagnosticados com a versão bacteriana da enfermidade morrem. "Dos sobreviventes, de 10 a 20% ficam com alguma sequela, como surdez, amputação de membros ou comprometimentos neurológicos", calcula a entidade.

Diversos micro-organismos podem causar um quadro desses. Segundo o Ministério da Saúde, o agente mais comum no Brasil é o meningococo (Neisseria meningitidis), seguido pelo pneumococo (Streptococcus pneumoniae), pelo bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis) e pelo Haemophilus influenzae.

O ministério estima que, de 2007 a 2020, o país registrou 87,9 mil casos e 5,5 mil mortes por meningite bacteriana.

Getty Images A meninge é um tecido que recobre e protege o cérebro e a medula espinhal

Quais são os sintomas e as formas de transmissão?

O Serviço de Saúde Pública do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) explica que a meningite é transmitida de pessoa a pessoa por meio de tosses, espirros, beijos e conversas.

Gotículas de saliva e secreções que saem pelo nariz ou pela boca trazem as bactérias, que vão parar no organismo de uma outra pessoa e dão início a uma infecção.

A SBIm acrescenta que "aproximadamente 10% da população pode ser portadora assintomática das bactérias [causadoras de meningite] e transmiti-las sem saber, principalmente adolescentes e adultos jovens".

O Centro de Saúde Johns Hopkins, dos Estados Unidos, aponta que os principais sintomas da meningite bacteriana são:

Dor ou rigidez no pescoço e na nuca;

Dor de cabeça;

Febre alta;

Confusão mental ou sonolência excessiva;

Aparecimento de manchas roxas, parecidas a machucados, na pele;

Pele avermelhada ou irritada;

Fotofobia, ou sensibilidade à luz.

Em crianças menores, outros indícios da doença incluem:

Irritabilidade;

Vômitos e febre alta;

Choro frequente;

Inchaço da cabeça;

Falta de apetite;

Convulsões.

O centro Johns Hopkins informa que "os sintomas geralmente aparecem rapidamente, em poucas horas ou de um dia para o outro".

Procurar um pronto-socorro rapidamente, portanto, é essencial para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento o mais rápido possível.

Quais são os grupos de risco?

A Clínica Mayo, nos Estados Unidos, lista cinco situações que aumentam o risco de ter meningite bacteriana:

Não se vacinar: o risco é maior em quem não tomou as doses de imunizantes preconizadas (falaremos mais sobre a vacinação a seguir);

o risco é maior em quem não tomou as doses de imunizantes preconizadas (falaremos mais sobre a vacinação a seguir); Idade: crianças com menos de 5 anos são as mais vulneráveis. A doença também costuma ser frequente em adolescentes e adultos jovens, de até 20 anos;

crianças com menos de 5 anos são as mais vulneráveis. A doença também costuma ser frequente em adolescentes e adultos jovens, de até 20 anos; Viver em ambiente comunitário: estudantes universitários que compartilham dormitórios, indivíduos em bases militares e crianças em creches ou internatos estão sob risco, pois a bactéria consegue ser transmitida com mais facilidade nesses ambientes;

estudantes universitários que compartilham dormitórios, indivíduos em bases militares e crianças em creches ou internatos estão sob risco, pois a bactéria consegue ser transmitida com mais facilidade nesses ambientes; Gestação;

Falhas no sistema imune: indivíduos com câncer, infecção por HIV, diabetes, transplantados e portadores outras condições costumam ter uma imunidade mais baixa, o que abre alas para a invasão de bactérias.

Getty Images O meningococo é o principal agente por trás da meningite no Brasil

Como a meningite é diagnosticada e tratada?

O CDC explica que a detecção da meningite bacteriana depende de testes laboratoriais, feitos por meio da coleta de sangue ou do fluido da medula espinhal.

Esses exames avaliam a presença das bactérias causadoras da inflamação na meninge.

A partir daí, o médico vai prescrever os antibióticos específicos, capazes de matar aquele grupo de micro-organismos.

O NHS acrescenta que muitos pacientes também precisam de tratamento de suporte, que inclui soro na veia e oxigênio.

Dá pra prevenir a meningite bacteriana?

A vacinação é a principal forma de diminuir o risco de sofrer com essa doença.

Não existe um imunizante único capaz de lidar com todas essas bactérias, mas várias doses diferentes, indicadas em esquemas e para faixas etárias variadas, são essenciais para reduzir o risco de infecção e complicações.

Getty Images Vacinas que protegem contra diferentes causadores da meningite estão disponíveis na rede pública

Para diminuir a probabilidade de ter meningite (e outras infecções), o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza atualmente as vacinas: