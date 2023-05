Bactéria rara em colírios causa cegueira, remoção de olhos e mortes nos EUA

VR Victor Rocha— Estado de Minas

Após o uso de colírio contaminado, quatro pessoas morreram e 14 ficaram cegas nos Estados Unidos, dentro de um mês. Os quadros foram causados pela rara bactéria Pseudomonas aeruginosa, resistente a medicamentos, que não era identificada no país antes dos surtos deste ano. Mais de 80 pessoas foram infectadas e outras quatro passaram por remoção cirúrgica de globos oculares desde o início de surtos.

Segundo o relatório semanal do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), divulgado nesse domingo (21/5), um óbito e 13 novos casos foram identificados. Desses, seis são pacientes cuja coleta de espécime para avaliação foi realizada antes de 2 de fevereiro, data em que houve recall voluntário de três produtos da empresa de manufatura Global Pharma (Chennai, India).

Os outros sete são pacientes que reportaram o uso das marcas em recall ou estão em estabelecimentos de tratamento a longo prazo onde já houve outros casos.

Mais de 10 marcas de colírio foram usadas pelos pacientes desde o começo do surto, com muitos utilizando múltiplas marcas. Apenas três produtos tiveram associação direta com o novo surto: EzriCare Artificial Tears, Delsam Pharma Artificial Tears, Delsam Pharma Artificial Ointment, as mesmas que estão em recall.

O primeiro da lista é o colírio de uso mais recorrente nos EUA. A CDC, em seu relatório, faz um pedido para que os cidadãos parem de usar as marcas contaminadas.

Os sintomas da infecção podem incluir:

Secreção verde, amarelada ou transparente pelo olho;

Dor ou desconforto nos olhos;

Vermelhidão nos olhos ou pálpebras;

Sensação de um objeto estranho no olho;

Sensibilidade elevada à luz;

Visão embaçada.

