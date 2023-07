James Webb capta pela 1ª vez uma formação estrelar "próxima" da Terra

CB Correio Braziliense

James Webb registra pela 1ª vez formação de estrelas mais próxima da Terra - (crédito: Divulgação/Nasa)

A Nasa divulgou, nesta quarta-feira (12/7), imagens inéditas feitas pelo Telescópio Espacial James Webb que mostram o Complexo da Nebulosa Rho Ophiuchus, a região de formação estelar mais próxima da Terra.

De acordo com a Nasa, o fato de estar a "apenas" 390 anos-luz de distância faz com que seja possível obter uma visão detalhada da Nebulosa Rho Ophiuchus. A nova imagem foi divulgada para comemorar o aniversário das atividades científicas do observatório espacial, que lançou os primeiros registros há um ano.



"Em apenas um ano, James Webb transformou a visão que a humanidade tem do universo, observando nuvens de poeira e vendo a luz de regiões distantes do universo pela primeira vez. Cada nova imagem é uma nova descoberta, permitindo que cientistas de todo o mundo façam e criem respostas a perguntas com as quais nunca sonharam", disse o administrador da NASA, Bill Nelson, em um comunicado.

O perfil oficial no Twittter da Nasa publicou o feito histórico. "Um brinde ao nosso primeiro ano! Vamos comemorar um ano da ciência Webb dando uma nova olhada no nascimento de estrelas semelhantes ao Sol, neste close-up detalhado de Rho Ophiuchi, a região de formação estelar mais próxima da Terra", escreveu a agência espacial.

