O que é o Antropoceno, a Época dos Humanos, que já pode ter começado

Você já ouviu falar em Antropoceno? O fenômeno trata-se do período em que as atividades humanas têm um impacto significativo e duradouro no planeta. De acordo com cientistas, a nova época geológica é moldada pela humanidade e está em andamento.

O termo se baseia na suposição de que, tal como o clima, a biodiversidade, os mares, os oceanos e a própria Terra, as pessoas se tornaram um fator no sistema global. Ao National Geographic, o acadêmico chileno Manuel Tironi explicou que o Antropoceno é uma época geológica marcada pela alteração irreversível dos processos biofísicos em escala planetária. Por outro lado, ele acredita que esta transformação é o resultado da atividade humana.

O artigo "Antropoceno: Os Desafios de um Novo Mundo", publicado pela Revista Virtual de Química em março de 2018, aborda que o Antropoceno está relacionado a modificação na relação entre a espécie humana e o meio ambiente.



"O Antropoceno (a Época dos Humanos) pode ser visto desde um ponto de vista apenas geológico ou, em uma forma mais ampla, como um conceito que envolve o meio ambiente, a química, a biologia, a cultura, a economia e as relações políticas e econômicas", diz um trecho.

Dados do artigo "Antropoceno: a Era do colapso ambiental", publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, revelam que, em 250 anos, a economia global cresceu 135 vezes, enquanto a população mundial cresceu 9,2 vezes e a renda per capita 15 vezes. Este crescimento foi maior do que o de todo o período dos 200 mil anos anteriores, desde o surgimento do Homo Sapiens.

Um trecho do artigo da Fiocruz afirma que todo o crescimento e enriquecimento humano ocorreu às custas do encolhimento e empobrecimento do meio ambiente. "O conjunto das atividades antrópicas ultrapassou a capacidade de carga da Terra, e a Pegada Ecológica da humanidade extrapolou a Biocapacidade do Planeta. A dívida do ser humano com a natureza cresce a cada dia e a degradação ambiental pode, no limite, destruir a base ecológica que sustenta a economia e a sobrevivência humana."

De acordo com cientistas canadenses, o Antropoceno já começou. A evidência do início da nova era seria o Lago Crawford, um pequeno reservatório de água doce perto da cidade canadense de Toronto. O lago canadense contém sedimentos com vestígios de microplásticos, cinzas depositadas pela queima de petróleo e carvão ao longo de décadas, além de vestígios de explosões nucleares distantes.

