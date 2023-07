Comer à noite engorda? Endocrinologista responde

Ed Estado de Minas

Exagerou no carnaval? Veja dicas de alimentos que ajudam na recuperação - (crédito: Reprodução/Freepik)

Comer de noite engorda? Essa é uma dúvida que ecoa na cabeça de muitas pessoas que desejam perder peso e que não resistem à última refeição do dia. Tassiane Alvarenga, médica endocrinologista e metabologista, explica que o relógio biológico é controlado por uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático: "Os seres humanos foram feitos para ficar acordados durante o dia e dormir à noite.

Então, existe um conceito que vem sendo cada vez mais disseminado e vários estudos têm mostrado que trabalhadores noturnos ou pessoas que ficam acordadas à noite, que tem insônia ou dificuldade para dormir, têm mais probabilidade de ganhar peso, ter obesidade e problemas metabólicos, como, diabetes, gordura no fígado e colesterol".



Conforme a médica, novos estudos foram feitos com o conceito de alimentação com tempo restrito de 8 horas e avaliou dois grupos de pessoas: as que comem a primeira refeição às 8h e a última às 16h. E outro grupo de pessoas que comem das 12h às 20h.



Metabolismo acelerado



Notou-se que mesmo sendo o consumo da mesma quantidade de calorias, entre os dois grupos quem se alimenta mais cedo tem o metabolismo mais acelerado e não tem ganho de peso, além de ter mais facilidade para perder peso: "Ou seja, estudos têm demonstrado que é melhor comer durante o dia, enquanto os hormônios e a biologia estão ativos para queimar as calorias consumidas", destaca Tassiane Alvarenga.

Endocrinologista lista quatro hábitos para praticar durante a noite:



1- Durma de 7 a 9 horas: de 2 a 3 horas antes de dormir, faça a higiene do sono: sem luz, sem celular e sem comer.



2 - Tenha uma janela de alimentação de 8 a 10 horas por dia: quanto mais cedo, melhor, isso pode ter discretos benefícios no peso e grandes benefícios metabólicos, no risco de diabetes e doenças do coração, por exemplo.

3 - Depois de acordar, espere uma hora para comer: “Porque assim que a gente acorda, a melatonina ainda está alta e isso atrapalha a secreção da insulina”, explica a médica.



4 - Tente fazer pelo menos 30 minutos de exercícios: pode ser uma caminhada leve ao ar livre sob a luz solar para o corpo entender o que é dia e o que é noite.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.