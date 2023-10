Como ver um eclipse solar em segurança?

Os eclipses solares são eventos astronômicos incríveis, mas é preciso tomar alguns cuidados para observá-los em segurança. A regra é uma só: não se deve olhar diretamente para o sol sem proteção, mesmo que o eclipse seja do tipo parcial, porque os raios solares podem causar danos irreparáveis à retina.

Isso não significa que os eclipses solares não devam ser observados em hipótese alguma, mas sim que você deve seguir alguns métodos para admirá-los sem prejudicar a visão. Nesta matéria, vamos explicar formas de ver um eclipse solar em segurança.

O que é eclipse solar?

Um eclipse solar acontece quando a lua fica entre a terra e o sol, escondendo temporariamente o disco solar em nossa perspectiva. Se ela ocultar parte dele, fazendo com que o disco pareça ter sido mordido, dizemos que houve um eclipse solar parcial.

Pode acontecer também de o satélite natural da terra cobrir totalmente o disco solar, formando um eclipse solar total. Existe ainda o eclipse solar anular, que acontece quando a Lua está na distância máxima da Terra e, por isso, não oculta completamente o Sol. Neste tipo de eclipse, ela fica cercada por uma borda luminosa popularmente conhecida como anel de fogo.

Durante os eclipses solares parciais ou anulares não há o chamado período de totalidade, que acontece quando a Lua bloqueia completamente o disco solar por algum tempo. Portanto, não é seguro observar nenhum destes fenômenos sem proteção adequada nos olhos.

Como ver o eclipse solar em segurança?

Só é seguro observar um eclipse solar sem uso de proteções durante a etapa total do fenômeno, que é quando a lua cobre totalmente nossa estrela. Mesmo assim, é preciso usar algum tipo de proteção para os olhos assim que ela começar a se afastar do disco solar.

Já no caso dos eclipses solares parciais ou anulares, o cuidado deve ser mantido o tempo inteiro. Vale usar óculos especiais para eclipses, que têm filtros apropriados para a observação do fenômeno, e olhar para longe do sol antes de removê-los. Outra opção é usar o vidro de máscara de soldador número 14 ou superior, filtros de poliéster aluminizado ou de polímero preto.

Se você não tiver objetos do tipo em mãos, pode usar métodos de observação indireta. Com alumínio e uma caixa de papelão, por exemplo, é possível criar uma caixa pinhole, como é chamada em inglês, como a do esquema abaixo:

Ela projeta a imagem do sol enquanto ele está atrás do observador, permitindo observar o eclipse projetado em alguma superfície. Também é possível usar objetos com furinhos, como chapéus de palha ou escorredores de alimentos, para projetar a imagem do evento. Nos dois casos, é essencial tomar sempre o cuidado de não olhar o sol através destes objetos.

Em momento nenhum se deve observar diretamente nosso astro com óculos de sol, películas de raios X e materiais escuros semelhantes. É que a escuridão destes materiais faz com a que as pupilas dos olhos se dilatem, permitindo a passagem de mais raios ultravioletas e aumentando os riscos de lesões na retina.

Mesmo que seja por poucos segundos, a exposição dos olhos humanos à luz solar é capaz de causar danos irreparáveis na retina. Também não se deve olhar o sol através de binóculos ou telescópios que não estejam equipados com filtros adequados, pois os raios solares vão se concentrar, causando danos sérios à visão.