Nasa se alia à grife luxo Prada para desenhar trajes para missão à Lua

Os astronautas da Nasa viajarão ao espaço em grande estilo a partir de 2025. A grife de moda italiana Prada irá assinar os novos uniformes espaciais para as próximas missões à Lua, segundo foi divulgado nesta sexta-feira, 6.

A Prada trabalhará com uma outra empresa privada, Axiom Space, para a confecção dos trajes espaciais. O astronauta Jeffrey Hoffman, que já participou de cinco missões da Nasa e fez quatro caminhadas espaciais, afirmou em entrevista à BBC que a grife italiana poderá contribuir com a agência graças a sua experiência em design.

"A Prada tem uma experiência considerável com diversos tipos de tecidos e pode, de fato, fazer algumas contribuições técnicas reais para as camadas externas do novo traje", disse Hoffman.

Mas que ninguém espere ver os astronautas "em trajes estampados ou chiques", ressaltou o astronauta. "Manter um ambiente termal ótimo (no traje) é algo crítico."

"Um traje espacial é como uma nave em miniatura; precisa oferecer pressão e oxigênio e te manter em uma temperatura razoável", explicou.

Em comunicado à imprensa, a Prada afirmou que pretende usar "novas tecnologias e design para garantir uma exploração lunar mais confortável do que no passado".

Os trajes devem ser inaugurados pelos astronautas da missão Artemis 3 à Lua, prevista para o início de 2025.