Com a chegada do período chuvoso, não é incomum ouvir o característico canto das cigarras, principalmente em dias quentes. Segundo a crença popular, esse é o modo dos insetos "preverem" a chuva, mas biologicamente, as cigarras não são videntes assim. Fabrício Escarlate, professor de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Brasília (CEUB), explica que existem outros fatores que contam para a "cantoria" das cigarras, e que esses sons ocorrem após as chuvas — e não antes.

Na verdade, o canto do inseto tem a ver com a regulação hormonal. Além disso, esse processo está relacionado também com a idade. “Dois hormônios desempenham um papel importante (para o canto): o hormônio da muda (a mudança do exoesqueleto) e o hormônio juvenil. Eles regulam a transição entre a forma juvenil e a fase adulta das cigarras”, diz.

O especialista ainda pontua que a reprodução dos insetos apenas coincide com a estação chuvosa. A ligação com a chuva, contudo, é mais direta a partir do momento em que é o período com maior oferta de alimentos. “Essa relação entre cigarras e chuva pode variar em diferentes regiões e biomas, dependendo das condições ambientais específicas”, explica.

Apenas os machos cantam

A mudança do clima é o principal estimulante para a transição entre as fases da vida da cigarra. Dessa forma, quando atingem uma certa idade, o sistema nervoso dos insetos percebe a chegada das chuvas e seus organismos respondem.

Mas nem todas as cigarras cantam, apenas os machos são capazes de emitir os sons que caracterizam sua espécie. Escarlate explica que isso só é possível devido à presença de 11 órgãos chamados “órgãos cimbálicos”, que ficam localizados no abdômen.

Esses sons que os machos emitem para atrair as fêmeas podem atingir mais de 120 decibéis. “Da próxima vez em que ouvir o canto das cigarras, lembre-se que é mais do que uma simples melodia. É a história da adaptação desses insetos à sua busca pela sobrevivência na natureza”, conclui.