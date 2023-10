Um relato de caso publicado nesta quinta-feira (26/10) no New England Journal of Medicine mostrou imagens impressionantes de uma aranha que se movimentava no canal auditivo de um morador de Taiwan. A mulher de 64 anos procurou uma clínica médica por conta de “cliques incessantes e sons farfalhantes” no ouvido esquerdo que a incomodavam há quatro dias.

Nos exames, os médicos descobriram uma aranha de cerca de 2 milímetros. Próximo ao aracnídeo, aparece um exoesqueleto que o animal descartou dentro do canal auditivo. Os profissionais utilizaram um tubo para retirar os corpos estranhos do ouvido da paciente.

